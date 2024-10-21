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محافظات

لخلافات على الميراث، إصابة عامل بطلق ناري في مشاجرة مع أبناء عمومته بسوهاج

مشاجرة، فيتو
مشاجرة، فيتو

شهدت مدينة طما إحدى المدن الشمالية لمحافظة سوهاج نشوب مشاجرة  بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة لخلافات على قطعة أرض زراعية أصيب خلالها عامل بطلق ناري نقل إلى مستشفى سوهاج الجامعى وأخطرت الجهات الأمنية للتحقيقات.


مشاجرة وإصابة عامل بطلق نارى فى طما 
تلقى اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من الرائد محمود ذكى رئيس مباحث مركز شرطة طما بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين طرف أول: “ عز م ع ع ص”، 18 - عاما- عامل  مصابًا “ طلق ناري بالفخذ الأيسر “ وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي الجديدة، وعمه ”حسني ع ع ص”، 38 عاما- عامل،  مصابًا “ جرح سطحي بالفخذ الأيمن “وتم نقله لمستشفي طما المركزي، وطرف ثان: ”إسلام ع ع ع”، 33 عاما- عامل  الطرفان أبناء عمومة ومقيمان بذات الناحية.


القوة الأمنية تتمكن من ضبط طرفي المشاجرة 
وتمكنت القوة الأمنية برئاسة الرائد محمود ذكى ومعاونيه الرائد أحمد رشاد والنقيب رائد ابو العز والنقيب مدحت ماضى من ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الطرف الثاني “السلاح المستخدم ”، تبادلا الاتهامات بتعدي كل منهما علي الآخر بالسب والضرب وقيام الطرف الثاني بإحداث إصابة الطرف الأول من السلاح المضبوط بحوزته  بسبب خلافات علي قطعة أرض زراعيه آلت إليهما بالميراث بذات الناحية تحرر المحضر اللازم وأحيل المتهمين للنيابة 

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