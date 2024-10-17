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إصابة عامل بطلق ناري على يد أبناء عمومة في مشاجرة بسوهاج

إصابة عامل، فيتو
إصابة عامل، فيتو

أصيب عامل بطلق ناري بالقدم في مشاجرة بالأسلحة النارية بمركز العسيرات في سوهاج، تم نقله لمستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج وأخطرت الجهات الأمنية للتحقيقات 
مدير أمن سوهاج يتلقى إخطارًا بنشوب مشاجرة وإصابة عامل بطلق ناري. 


تلقى اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من وحدة مباحث مركز شرطة العسيرات بنشوب مشاجرة بين “مصطفى غ ا ع”، 37 عامًا - عامل، مصابًا "رش خرطوش بالقدم اليسرى" - وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة 
وطرف ثان: " محمد ا ي ع"، 22 عامًا - عامل الطرفان أبناء عمومة ومقيمان بذات الناحية. 
القوة الامنية تضبط طرفي المشاجرة والسلاح المستخدم.
 

وتمكنت القوة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الطرف الثاني السلاح المستخدم  تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب وقيام الطرف الثاني بإحداث إصابة الطرف الأول بالسلاح المضبوط بحوزته إثر مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال 
تحرر المحضر اللازم وأحيل المتهمين للنيابة للتحقيقات.
 

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