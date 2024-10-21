إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بالشوم لخلافات على مسقى مائي بسوهاج

أصيب 5 أشخاص في مشاجرة بـ"الشوم" لخلافات على مسقى مائي بالأرض الزراعية بقرية بنجا في طهطا بمحافظة سوهاج.

ورد بلاغ للعميد على الكتبي مأمور مركز شرطة طهطا بنشوب مشاجرة بقرية بنجا إحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة طهطا بالشوم لخلافات على مسقى مائي بالأرض الزراعية حيث أصيب 5 أشخاص إصابات متفرقة نقل أحدهما إلى مستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج حيث انتقلت القوة الأمنية لضبط المتهمين وتحرر المحضر اللازم.



مشاجرة بالشوم وإصابة 5 أشخاص بإحدى قرى دائرة مركز شرطة طهطا

تلقى اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من الرائد أحمد ابو ستيت رئيس مباحث المركز بنشوب مشاجرة بين " مرتضي ع ش م"، 51 عاما مزارع مصابًا “ جرح رضي بفروة الرأس واشتباه ما بعد الارتجاج “ وتم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي الجديدة، وشقيقه ”محمد”، 45 عام - مزارع مصابًا “ سحجات متفرقة بالجسم، ونجل عمومتهما ”علي ا ش م ا"، 50 عاما- مزارع مصابًا “ سحجات بالظهر، وطرف ثان: ”علي خ ا م"، 35 عاما - مزارع مصابًا “ باشتباه كسر بالضلوع وجرح رضي بفروة الرأس، ووالده ”خالد ا م ص"، 66 عاما - مزارع مصابًا " سحجات متفرقة بالجسم "، الطرفان أبناء عمومة ومقيمان بذات الناحية



القوة الأمنية تضبط طرفي المشاجرة

وتمكنت القوة الأمنية برئاسة الرائد أحمد ابو ستيت رئيس المباحث ومعاونيه الرائد محمد دياب والنقيب محمد حريز من ضبط طرفي المشاجرة، وتبادلا الاتهامات بتعدي كل منهما علي الآخر بالسب والضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلاف على مسقى مائي بأرضهم الزراعية.