إصابة عامل بطلق ناري بالبطن في مشاجرة لخلافات على ملكية مضيفة بسوهاج

أصيب شاب بطلق ناري في البطن في مشاجرة بين آخرين لخلافات على ملكية مضيفة بمركز العسيرات، نقل على إثرها لمستشفى سوهاج الجامعى الجديد لتلقى العلاج وأخطرت الجهات الأمنية للتحقيقات وتحرر المحضر اللازم .



نشوب مشاجرة وإصابة عامل في العسيرات

تلقى اللواء صبري عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من رئيس مباحث مركز شرطة العسيرات ما يفيد نشوب مشاجرة طرفيها كل من:

" طرف أول ": محمود ح م ع- 21 عامًا - عامل مصابًا " طلق ناري بمنتصف البطن " وآخر - " طرف ثان " - كرم ا ا، 28 عامًا - عامل زراعي، 21 عامًا - عامل – إثنين آخرين - الطرفان مقيمان بذات الناحية.

القوة الأمنية تتمكن من ضبط طرفي المشاجرة والسلاح المستخدم

وتمكنت القوة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني السلاح المستخدم، تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الآخر بالسب والضرب وقيام الأول من الطرف الثاني بإحداث إصابة الأول من الطرف الأول المشار إليها من السلاح الناري المضبوط بحوزته بسبب خلاف على ملكية مضيفه مشتركة بين الطرفين كائنة بذات الناحية.



تحرر المحضر اللازم وأحيل المتهمون للنيابة.

