رئيس "المقاولون" يحفز اللاعبين ويطالبهم بمزيد من الجهد في دوري المحترفين

حرص المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب على عقد جلسة مع الجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على هامش مران الفريق اليوم، وذلك بحضور المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام علي الكرة والجهاز الفني بقيادة الكابتن محمد مكي.

وطالب المهندس محسن صلاح لاعبي فريق الكرة بنادي المقاولون، على استمرارية القتال والتحلي بالعزيمة والإصرار وتقديم الأداء المميز في المباريات المقبلة خلال مشوارهم في دوري المحترفين.

وأكد المهندس محسن صلاح ضرورة التركيز في المواجهات المقبلة وطي صفحة المباراتين الماضيتين والتعامل مع كل مباراة علي أنها مواجهة كؤوس لا بديل فيها عن الفوز مشيدا في الوقت ذاته بأداء الفريق والإصرار الجولتين الماضيتين.

وحذر رئيس نادي المقاولون لاعبي ذئاب الجبل من التهاون في أي مرحلة بعد الفوز في أول مباراتين بالدوري وتصدر جدول الدوري من البداية مشددا على ضرورة التعامل مع كل مباراة كأنها بطولة منفردة.

ومن جانبه أكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة بأن اسم نادي المقاولون كبير وأن الإدارة بقيادة المهندس محسن صلاح تنتظر من الفريق مواصلة هدفه والعودة لمكانه الطبيعي.

وشدد على أن إدارة المقاولون تدعم الجهاز الفني واللاعبين للوصول نحو الهدف المنشود والعودة لمكان المقاولون الطبيعي مشيدا في الوقت ذاته بعزيمة اللاعبين خلال المباريات السابقة خاصة في مباراته الأخيرة أمام الداخلية وتحقيق نقاط المباراة والقتال حتى الدقيقة الأخيرة.

ومن جانبه وجه الكابتن محمد مكي المدير الفني لفريق المقاولون، الشكر لمجلس إدارة النادي بقيادة المهندس محسن صلاح، والمهندس محمد عادل فتحي علي دعم ومساندة الفريق وعلى ثقتهم باللاعبين والجهاز لتحقيق هدف العودة من جديد لدوري الأضواء والشهرة.