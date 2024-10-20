هشام ماجد وشيكو يحضران لمسرحية "البقاء للأصيع"

يستعد الفنان هشام ماجد وشيكو لمسرحية جديدة باسم “ البقاء للأصيع”، والتي من المقرر عرضها في موسم الرياض 2025 وبعض المدن السعودية الأخرى.

ومن المفترض أن تشهد الأيام القليلة القادمة التحضيرات الأولية للمسرحية واختيار باقي أبطالها، كما أنه سوف تجرى بروفات هذا العرض بالقاهرة.

مسرحية على وضع الطيران

وشارك هشام ماجد وشيكو بمسرحية “على وضع الطيران” في موسم الرياض الماضي، حيث عرضت المسرحية بمسرح “بكر الشدي” بالبوليفار، وحققت المسرحة نجاحا كبيرا.

ويستعد الفنان هشام ماجد لإعادة تقديم فيلم “البحث عن فضيحة” للفنان الكبير عادل إمام

وقال:"هنقدم فيلم البحث عن فضيحة بنفس الفكرة والقصة، ولكنه لا يتضمن كل التفاصيل، العمل سيكون مودرن أكثر ويناسب العصر، ويحمل اسم واحد صاحبي متعرفهوش".

فكرة وقصة فيلم البحث عن فضيحة الجديد

واضاف:"أنا متحمس لفكرة إعادة صناعة فيلم البحث عن فضيحة، ولكن في نفس الوقت قلقان من موضوع مقارنة الناس، ولكن أعد الناس بتقديم عمل جيد لا يقلل من الفيلم القديم، وأعتقد أن هناك جيلا كبيرا من الصغار لم يشاهد الفيلم".

رأي الزعيم عادل إمام

وأكد: "الزعيم عادل إمام عرف أننا هنقدم فيلم البحث عن فضيحة مجددا، لأن المخرج هيكون رامي إمام، وعرفت أنه مبسوط".