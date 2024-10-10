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ثقافة وفنون

هشام ماجد يكشف رأي عادل إمام في إعادة صناعة فيلم البحث عن فضيحة (فيديو)

الزعيم عادل امام،
الزعيم عادل امام، فيتو

قال الفنان هشام ماجد:"سنعيد صناعة فيلم البحث عن فضيحة الذي قدمه الزعيم عادل إمام والفنان سمير صبري والفنانة ميرفت أمين".

إعادة صناعة الأفلام 

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الراديو بيضحك" المذاع على الراديو 9090:"موضوع إعادة صناعة الأفلام التي قدمت من قبل في الستينيات والثمانينيات أمر طبيعي ومعتاد في أمريكا يوميا".

فكرة وقصة فيلم البحث عن فضيحة الجديد

وتابع:"هنقدم فيلم البحث عن فضيحة بنفس الفكرة والقصة، ولكنه لا يتضمن كل التفاصيل، العمل سيكون مودرن أكثر ويناسب العصر، ويحمل اسم واحد صاحبي متعرفهوش".

 

قلق هشام ماجد من إعادة تقديم البحث عن فضيحة

وواصل:"أنا متحمس لفكرة إعادة صناعة فيلم البحث عن فضيحة ، ولكن في نفس الوقت قلقان من موضوع مقارنة الناس، ولكن أعد الناس بتقديم عمل جيد لا يقلل من الفيلم القديم، وأعتقد أن هناك جيلا كبيرا من الصغار لم يشاهد الفيلم".

هشام ماجد بديلًا لــ كريم محمود عبدالعزيز فى النسخة المعاصرة من "البحث عن فضيحة"

شقيق عادل إمام ردا على نجوي فؤاد: لم نمنع الزيارة أبدا عن الزعيم

رأي الزعيم عادل إمام

وأكد:"الزعيم عادل إمام عرف إننا هنقدم فيلم البحث عن فضيحة مجددا، لأن المخرج هيكون رامي إمام، وعرفت أنه مبسوط".

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هشام ماجد الفنان هشام ماجد عادل امام الزعيم عادل امام فيلم البحث عن فضيحة

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