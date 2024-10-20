إليسا عن الأوضاع في لبنان: يا رب تحمينا

عبرت الفنانة اللبنانية إليسا عن ألمها الشديد بسبب الأحداث التي تشهدها بلدها لبنان.

وكتبت إليسا في تدوينة لها عبر حسابها على منصة X: يا رب تحمينا وتحمي هل البلد يا رب.

وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت اليوم الأحد، أن قصف مدفعي لقوات الاحتلال الصهيوني استهدف بلدات شبعا الخيام والطيبة جنوبي لبنان.

غارات إسرائيلية تستهدف لبنان

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارة، فجر اليوم الأحد، استهدفت منطقتي الحدث وحارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت.