كولر: هدفنا رد الاعتبار أمام الزمالك بعد الخسارة في مباراة السوبر الأخيرة

النادي الأهلي، عبر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز على سيراميكا كليوباترا والتأهل لمواجهة الزمالك في نهائي السوبر المصري.

وقال كولر خلال حديثه على هامش المؤتمر الصحفي الذي أقيم عقب مباراة سيراميكا: “إن الأهلي حقق هدفه في ‏مباراة اليوم في الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر ‏المصري، بعد التأهل إلى نهائي البطولة المقرر له يوم الخميس المقبل أمام الزمالك".‏

وأوضح أن الجهاز الفني للأهلي يعمل بشكل ‏مستمر على علاج الأخطاء وتطوير الأداء، وأن اللاعبين لديهم مخزون كبير من الخبرات، ‏وهو ما يحتاج إلى جانبه المزيد من التركيز والاستمرار في العمل على الوصول لأفضل ‏مستوى.‏

وأشار كولر إلى أن الفريق سعيد باللعب على استاد محمد بن زايد الذي شهد تتويجات عديدة ‏للأهلي، إلا أن الجميع مطالب ببذل أقصى جهد على أرض الملعب.‏

وأوضح كولر أن مباراة سيراميكا شهدت التحامات عديدة، مما تسبب في استبدال أكثر من ‏لاعب، وأن استبعاد أشرف داري من المواجهة كان إجراء احترازيا لمنع تعرضه للإصابة. ‏

وأكمل: “لم نكن الأفضل في مباراة الزمالك الماضية في السوبر الماضي والتي خسرها الفريق وذلك جعل لدينا خيبة أمل كبيرة خاصة بعد وصول المباراة إلى ركلات الترجيح وسنبذل أقصى جهد لما لتقديم أفضل ما لدينا لأننا نريد رد الاعتبار بعد خسارة تلك المباراة”.

وقال السويسري: النهائي سوف يكون مواجهة قوية وصعبة وسوف نستعد لها، ولدينا دوافع ‏كبيرة للفوز بلقب السوبر، وأثق بشدة في طموحات وقدرات اللاعبين.‏

وأضاف: تأثرنا بدرجة الحرارة والرطوبة ولدينا فرصة لتأهيل اللاعبين للتعامل مع هذا ‏الأمر، حتى نصل إلى أفضل ما يمكن خلال المباراة المقبلة.‏

فوز الأهلي على سيراميكا كليوباترا

وتأهل النادي الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري بعد الفوز على نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على إستاد محمد بن زايد في نصف النهائي.

وسجل طاهر محمد طاهر هدف الأهلي الأول في شباك سيراميكا كليوباترا بالثانية 12 وتعادل لـ سيرامكيا فخري لاكاي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وعاد طاهر وسجل هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 53.

وكان الزمالك قد تأهل لنهائي السوبر المصري على حساب بيراميدز بركلات الترجيح ليتواجه فريقي الأهلي والزمالك في المباراة النهائية.

تشكيل الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

وبدأ الأهلي مباراة سيراميكا كالتالي:

في حراسة المرمى: شوبير

في خط الدفاع: يحيى عطية الله ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وعمر كمال

في خط الوسط:إمام عاشور وكريم نيدفيد وأكرم توفيق

في خط الهجوم: أفشة وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر

تشكيل سيراميكا أمام الأهلي



فيما جاء تشكيل سيراميكا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - رجب نبيل - احمد بيكهام - عبد الله مجدي.

خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - أحمد بلحاج - محمد القندوسي - إسلام عيسى.

خط الهجوم: فجري لاكي.

وجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمد كوكو - سعد سمير - احمد هاني - إبراهيم محمد - جاستيس آرثر - محمد صادق - عمرو قلاوة - أيمن موكا - مروان عثمان.

ويشارك الأهلي في بطولة كأس السوبر المصري بصفته حامل لقب الدوري المصري، بينما يشارك سيراميكا بصفته الفريق الفائز بكأس رابطة الأندية.