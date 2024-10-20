الدوري الإسباني، برشلونة يتقدم على إشبيلية بثلاثية نظيفة في الشوط الأول

تقدم فريق برشلونة على نظيره إشبيلية بنتيجة 3-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين ضمن مباريات الجولة العاشرة للدوري الإسباني "الليجا" بملعب "مونتجويك".

افتتح روبرت ليفاندوفسكي التسجيل لـ برشلونة في الدقيقة 23 من ركلة جزاء فيما سجل الهدف الثاني اللاعب بيدرو جونزاليس لوبيز في الدقيقة 27، وعاد روبرت ليفاندوفسكي وسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 38.

تشكيل برشلونة أمام إشبيلية

وبدأ برشلونة مباراة اشبيلية بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: إيناكي بينيا

في خط الدفاع: باو كوبارسي، بالدي، إينيجو مارتينيز، كوندي

في خط الوسط: كاسادو، إريك جارسيا، بيدري

في خط الهجوم: رافينيا، روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وإشبيلية

تذاع مباراة برشلونة وإشبيلية اليوم الأحد 20 أكتوبر 2024 عبر قناة beIN sports HD1.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، أما إشبيلية لديه 12 نقطة في المركز 12 بجدول الترتيب.

ويتساوى ريال مدريد مع برشلونة في عدد النقاط بعد فوزه أمام سيلتا فيجو ليلة أمس السبت، ويحتل المركز الثاني.

جدول ترتيب الدوري الإسباني



1. برشلونة، 24 نقطة

2. ريال مدريد، 24 نقطة

3. أتلتيكو مدريد، 17 نقطة

4. أتلتيك بلباو، 17 نقطة

5. فياريال، 17 نقطة

6. ريال بيتيس، 15 نقطة

7. أوساسونا، 15 نقطة

8. مايوركا، 14 نقطة

9. رايو فاييكانو، 13 نقطة

10. سيلتا فيجو، 13 نقطة

11. ريال سوسيداد، 12 نقطة

12. إشبيلية، 12 نقطة

13. جيرونا، 12 نقطة

14. ألافيس، 10 نقاط

15. إسبانيول، 10 نقاط

16. خيتافي، 8 نقاط

17. ليجانيس، 8 نقاط

18. بلد الوليد، 8 نقاط

19. فالنسيا، 6 نقاط

20. لاس بالماس، 3 نقاط.