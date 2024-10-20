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أخبار مصر

شبورة ورياح، حالة طقس الأيام المقبلة

شبورة، فيتو
شبورة، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس الأيام المقبلة، حيث تشهد الأحوال الجوية استقرارا، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا  على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى حار على الجنوب، معتدل الحرارة أول الليل، ومائل للبرودة فى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدًا الإثنين 21- 10- 2024 بمحافظة البحيرة

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 20 - 10- 2024

 

الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة  ليلا على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

والرياح معتدلة تنشط على أغلب الأنحاء تعمل على تلطيف الأجواء نهارا.

فيما يلى درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:29:28

درجة الحرارة الصغرى:19:21

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:27:26

درجة الحرارة الصغرى: 20:18

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:32:30

درجة الحرارة الصغرى:22:21

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 31:29

درجة الحرارة الصغرى: 18:17

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:32:35

درجة الحرارة الصغرى: 21:22

 

 

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