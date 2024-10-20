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رياضة

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا في لقاء تحديد المركز الثالث بالسوبر المصري

فريق بيراميدز، فيتو
فريق بيراميدز، فيتو

السوبر المصرى، يلتقي فريقا بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في مباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية، في بطولة كأس السوبر المصرى المقامة حاليا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وخسر بيراميدز من الزمالك في نصف النهائي اليوم الأحد بركلات الترجيح، بينما خسر سيراميكا كليوباترا من الأهلي بـ هدفين مقابل هدف.

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا

ومن المقرر أن تقام مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا يوم الخميس المقبل، وذلك في تمام الساعة الرابعة وخمس دقائق عصرًا بتوقيت القاهرة على الميدالية البرونزية.

بينما تقام مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصرى يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق سيراميكا كليوباترا، فيتو
فريق سيراميكا كليوباترا، فيتو

تشكيل بيراميدز أمام الزمالك

يذكر أن بيراميدز خاض مباراة الزمالك بتشكيل مكون:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - صديق إيجولا - بلاتي توريه

خط الهجوم: فيستون ماييلي

تشكيل سيراميكا أمام الأهلي

بينما خاض سيراميكا كليوباترا مباراة الأهلي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - رجب نبيل - أحمد بيكهام - عبد الله مجدي.

خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - أحمد بلحاج -  أحمد قندوسي - إسلام عيسى.

خط الهجوم: فاخري لاكاي.

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