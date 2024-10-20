دوري الجمهورية للناشئين، ضربات الترجيح تبتسم للمقاولون 2008 أمام فاركو
دوري الجمهورية للناشئين، حقق فريق ناشئين المقاولون العرب مواليد 2008 الفوز علي نادي فاركو بركلات الترجيح بنتيجة 13 - 12، في المباراة التي أقيمت اليوم على ملاعب نادي فاركو ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري الجمهورية.
ونجح حارس مرمى المقاولون ماهر أبو الفتوح بالتصدى لثلاث ضربات جزاء، مما ساهم بشكل كبير في تحقيق الفوز بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي واللجوء لضربات الترجيح.
وتنص لائحة دوري الجمهورية للناشئين علي اللجزء لضربات الترجيح ويحصد الفائز علي نقطة إضافية بجانب نقطة التعادل.
ويقود الجهاز الفني لفريق المقاولون 2008 سامح يوسف، ويعاونه أحمد كمونة مدربا عاما،ومحمد سلامة مدرب حراس المرمى، كريم مجدي مخطط الأحمال، وعبد الغني حسين إداريا، الدكتور أسامة الأطرش أخصائي الإصابات.
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