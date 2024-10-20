الأحد 20 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري الإنجليزي، محمد صلاح يسجل هدف ليفربول الأول أمام تشيلسي من ركلة جزاء

محمد صلاح
محمد صلاح

سجل محمد صلاح هدف ليفربول الأول في شباك تشيلسي من ركلة جزاء في الدقيقة 29 من المباراة التي تجمع الفريقين في منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على أرضية ملعب "الأنفيلد" في قمة منافسات الجولة الثامنة. 

تشكيل ليفربول أمام تشيلسي 

وجاء تشكيل ليفربول أمام تشيلسي كالتالي:

الصورة

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي 2024

 تذاع مباراة ليفربول ضد تشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.


ويحتل ليفربول حاليًا صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، في حين أن تشيلسي لديه 14 نقطة في المركز السادس.

ويعتمد ليفربول في مباراة اليوم على خدمات النجم المصري محمد صلاح، في حين يمتلك تشيلسي سلاح لاعبه الشاب كول بالمر.

ويخوض فريق المدرب أرني سلوت مهمة صعبة عندما يستضيف "البلوز"، حيث يسعى لتعزيز صدارة ترتيب البطولة الإنجليزية، بعدما حقق 18 نقطة من إجمالي 7 مباريات خاضها حتى الآن، محققا ستة انتصارات وتلقى هزيمة واحدة.

فيما يملك النادي اللندني سجل مثالي بعدم الخسارة في مبارياته السبع الأخيرة في جميع المسابقات، حيث يحتل المركز الرابع في ترتيب البريميرليج برصيد 14 نقطة قبل انطلاق المرحلة الثامنة (4 انتصارات، 2 تعادل، 1 هزيمة).

ويتفوق تشيلسي على ليفربول من ناحية القيمة السوقية في قمة الدوري الإنجليزي، حيث تبلغ القيمة الإجمالية لفريق المدرب إنزو ماريسكا نحو 954 مليون يورو، مقابل 931 مليون يورو قيمة "الريدز".

ويعتبر النجم الإنجليزي الشاب لنادي تشيلسي، كول بالمر، هو الأغلى في صفوف النادي اللندني بمواجهة الليلة بقيمة تبلغ 90 مليون يورو، فيما يعد الجناح الكولومبي لويس دياز الأغلى في تشكيلة المدرب أرني سلوت بـ80 مليون يورو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

ليفربول تشيلسي ليفربول وتشيلسي الدوري الانجليزي نادي ليفربول نادي تشيلسي

مواد متعلقة

رابطة الأندية تعلن مواعيد مباريات الدور الأول في الدوري الممتاز

الزمالك يتأهل لنهائي السوبر المصري بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح (فيديو وصور)

السوبر المصري، الزمالك وبيراميدز يحتكمان لركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 (فيديو وصور)

شاهد غضب مصطفى شلبي عقب استبداله في مباراة الزمالك وبيراميدز

السوبر المصري، الزمالك وبيراميدز يتعادلان 1-1 بعد 75 دقيقة (فيديو وصور)

السوبر المصري، الزمالك يتعادل مع بيراميدز 1-1 بعد مرور 60 دقيقة (صور)

محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي

رمضان صبحي يهدر ركلة جزاء لـ بيراميدز أمام الزمالك (صور)

الأكثر قراءة

السيطرة على حريق محدود في مطعم صبحي كابر (صور)

السر وراء تسلق كلب الهرم لقمة "خوفو" (فيديو)

صلاح يقود ليفربول للفوز علي تشيلسي 2-1 في الدوري الإنجليزي ( صور)

السوبر المصري، الأهلي وسيراميكا يتعادلان 1-1 في شوط أول مثير (صور)

بعد غضبه من استبداله، عبد الواحد السيد لـ مصطفى شلبي: "مسمعش صوتك" (فيديو)

حريق داخل مدرسة شهيرة في المعادي (صور)

رابطة الأندية تعلن مواعيد مباريات الدور الأول في الدوري الممتاز

طاهر محمد طاهر يسجل هدف الأهلي الأول في شباك سيراميكا بالثانية 12

منوعات

المزيد

حملة شعبية لتنظيف بحيرة جابلانيكا فى البوسنة بعد الفيضانات القاتلة

غضب لترك فتاة صغيرة تلف ثعبانا ضخما على رقبتها لجذب المشاهدات

لحشد الناخبين، كامالا هاريس تحتفل بعيد ميلادها الـ60

هاريس تشرع الحشيش الترفيهي للبالغين

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الأحد بالسوق المحلية

بكام كيلو الأرز اليوم الأحد بالأسواق

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأحد

سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

المزيد
ads

انفوجراف

6 تصريحات هامة لوزير الزراعة أمام البرلمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سيف الله المسلول ( 3 – 3 )

تفسير رؤية القط الأسود في المنام وعلاقته بوجود أعداء من الأقارب 

باحث بـ"كبار العلماء": كلمة قد تدخلك الجنة أو النار (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية