السوبر المصري، فخري لاكاي يتعادل لـ سيراميكا أمام الأهلي (صور)

سجل فخري لاكاي هدف التعادل لـ سيراميكا كليوباترا أمام النادي الأهلي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على إستاد محمد بن زايد في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

سجل طاهر محمد طاهر هدف الأهلي الأول في شباك سيراميكا كليوباترا بالثانية 12 وتعادل لـ سيرامكيا فخري لاكاي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الاول.

تشكيل الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى: شوبير

خط الدفاع: يحيى عطية الله ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وعمر كمال

خط الوسط:إمام عاشور وكريم نيدفيد وأكرم توفيق

الهجوم: أفشة وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر

تشكيل سيراميكا أمام الأهلي



فيما جاء تشكيل سيراميكا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - رجب نبيل - احمد بيكهام - عبد الله مجدي.

خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - احمد بلحاج - احمد القندوسي - إسلام عيسى.

خط الهجوم: فجري لاكي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمد كوكو - سعد سمير - احمد هاني - إبراهيم محمد - جاستيس آرثر - محمد صادق - عمرو قلاوة - أيمن موكا - مروان عثمان.

ويشارك الأهلي في بطولة كأس السوبر المصري بصفته حامل لقب الدوري المصري، بينما يشارك سيراميكا بصفته الفريق الفائز بكأس رابطة الأندية.