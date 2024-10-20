مي فاروق تصل السعودية استعدادا لحفلها في الرياض (فيديو)

وصلت الفنانة مي فاروق إلى العاصمة السعودية الرياض استعدادا لحفلها في المملكة العربية السعودية يوم 25 أكتوبر الجاري.

ويقام الحفل على مسرح أبو بكر سالم في العاصمة السعودية الرياض، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا.

حفل مي فاروق في الكويت

على جانب آخر، تحيي مي فاروق حفلا في الكويت يوم 31 أكتوبر، وأعلنت الشركة المنظمة للحفل في وقت سابق نفاذ التذاكر كاملة.

يذكر أن مي فاروق تعكف حاليًا على الانتهاء من تسجيل بعض الأغنيات الجديدة، التي سوف تطرحها خلال الفترة المقبلة على شكل " ميني ألبوم"، تتعاون خلاله مع عدد من الشعراء والملحنين الكبار في مصر والوطن العربي.

وتجمع الأغنيات بين الرومانسية والدراما والألحان الشبابية، ويعد هذا العمل هو التجربة الأولى لمي فاروق مع فكرة " الميني ألبوم"، لذلك فقد أعطته مساحة كبيرة من وقتها لاختيار الكلمات والألحان بعناية، والتي تتمنى أن ينال إعجاب الجمهور وتحقق تلك الأغنيات النجاح المطلوب.