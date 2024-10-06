نفاد تذاكر حفل مي فاروق بالكويت، والشركة المنظمة تفتح الحجز لـ ليلة إضافية

حفل مي فاروق بالكويت، أعلنت الشركة المنظمة لحفل مي فاروق بالكويت عن نفاد تذاكر حفلها المقرر إقامته يوم 31 أكتوبر ضمن فعاليات ليلة عمر.

حفل مي فاروق بالكويت

وأكدت الشركة عن فتح حجز ليلة إضافية للفنانة مي فاروق وذلك يوم 1 نوفمبر المقبل وذلك بعد نفاد تذاكر الليلة الأولي.

أسعار حفل مي فاروق بالكويت

وتبدأ أسعار حفل مي فاروق في الكويت من 15 دينارا.

يذكر أن الفنانة مي فاروق تعكف حاليًا على الانتهاء من تسجيل بعض الأغنيات الجديدة، التي سوف تطرحها خلال الفترة المقبلة على شكل " ميني ألبوم"، تتعاون خلاله مع عدد من الشعراء والملحنين الكبار في مصر والوطن العربي.

وتجمع الأغنيات بين الرومانسية والدراما والألحان الشبابية، ويعد هذا العمل هو التجربة الأولى لمي فاروق مع فكرة " الميني ألبوم"، لذلك فقد أعطته مساحة كبيرة من وقتها لاختيار الكلمات والألحان بعناية، والتي تتمنى أن ينال إعجاب الجمهور وتحقق تلك الأغنيات النجاح المطلوب.