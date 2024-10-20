الأحد 20 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

بعد زيادة أسعار وسائل النقل البديلة، إقبال على قطار السادات- كفر داود

قطار, فيتو
قطار, فيتو
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أدى ارتفاع أسعار وسائل المواصلات إلى قيام أعداد كبيرة من  الركاب باستخدام السكك الحديدية بصفتها أرخص من الوسائل الأخرى. 

ونقل خط قطار السادات كفر داود أمس واليوم ما يقرب من 400 ألف راكب، وسط ارتفاع يومى فى أعداد الركاب، الأمر الذى يكشف أهمية خط السادات للركاب.

الهيئة القومية للسكك الحديدية، وأعلنت السكك الحديد افتتاح خط قطار السادات كفر داود بعد مراجعة التشغيل لكافة الاستعدادات لبدء التشغيل الفعلي لخط  السادات كفر داود، والذى يخدم قطاعا كبيرا من المواطنين ويخدم المنطقة الصناعية بالسادات.

 

 

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