انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق محدود نشب داخل مطعم صبحي كابر
أمرت نيابة روض الفرج بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة مطعم صبحي كابر نشب به حريق محدود وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
وتبين أن الحريق نشب في المدخنة ولا توجد إصابات.
تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق إثر تصاعد الأدخنة في مطعم صبحي كابر بمنطقة روض الفرج، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ 3 سيارات إطفاء لمحل البلاغ.
وتم محاصرة اللهب وإخماد الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.
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