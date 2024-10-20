134.9 مليون جنيه صافي مشتريات الأجانب بالبورصة خلال تداولات بداية الأسبوع

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع نسبة 93.9% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.4% والعرب على 3.7% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وقد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 34.1 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 0.3 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 86.5% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 6.9% وسجل العرب 6.6%.

وسجل الأجانب صافي شراء

بنحو 134.9 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 9,900.3 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

تعاملات بداية الأسبوع

تراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأحد 20 أكتوبر 2024. أول جلسات الأسبوع, وسجل رأس المال السوقي 2.120 تريليون جنيه، لتخسر نحو 35 مليار جنيه.

وسجل رأس المال السوقي نحو مليار

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.08% عند مستوى 29528 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.86% عند مستوى 37258 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.85% عند مستوى 12526 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"

وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.26% عند مستوى 7526 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.77% عند مستوى 10588 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.2% عند مستوى 3083 نقطة.