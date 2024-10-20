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4 شروط للتأمين على عمال المقاولات

عمال المقاولات ,فيتو
عمال المقاولات ,فيتو
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اشتراطات التأمين على عمال المقاولات، تتزايد محركات البحث حول الإجراءات والاشتراطات التي يمكن من خلالها التأمين على عامل المقاولات، وقد كشفت الهيئة القومية للتأمين على الاشتراطات والإجراءات التي من خلالها يتم التأمين على عامل المقاولات.

وكشفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عبر موقعها الرسمي عن اشتراطات التأمين على عامل المقاولات مؤكدة أنه إذا أراد عامل المقاولات الدخول في نظام التأمين على عمال المقاولات فعليه اتباع الخطوات التالية:

اشتراطات التأمين على عامل المقاولات

1- على العامل التوجه إلى أقرب مكتب تأمينات اجتماعية.

2- يقوم مكتب التأمينات الاجتماعية بإخطار الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الكشف الطبى على العامل.

3- يقوم المكتب بإخطار أقرب مكتب من مكاتب وزارة القوى العمالة للتعرف على مستوى مهارة العامل الذي يرغب في التأمين الاجتماعي.

4- أن تكون مهنة العامل من المهن المنصوص عليها باللائحة التنفيذية. 

تعويضات لعمال المقاولات 

ونص  قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، فى باب تأمين الإصابة، على أنه إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدى الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضا عن أجره، يعادل كامل أجره المسدد عنه الاشتراك، ويصرف هذا التعويض للمصاب فى مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر، وأسبوعيا بالنسبة لغيرهم.

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