غدا، بدء فعاليات النسخة الرابعة من برنامج "ستارز" بمكتبة دمنهور

تنطلق فعاليات النسخة الرابعة من برنامج "ستارز" التدريبي بمكتبة مصر العامة بدمنهور، غدا الإثنين، والتي تستمر حتى 24 أكتوبر تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وبالتعاون مع مكتبة الإسكندرية ومؤسسة "حياة كريمة".

تنمية قدرات الشباب ورفع كفاءتهم

ويهدف البرنامج إلى تنمية قدرات الشباب ورفع كفاءتهم بما يؤهلهم لسوق العمل، ويساهم في دعم مشروعات ريادة الأعمال، وذلك بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

تطوير مهاراتهم وزيادة فرصهم في الحصول على وظائف

ويستهدف البرنامج فئة المتطوعين من الشباب والفتيات، خاصة طلبة الجامعات، ويوفر لهم فرصة مميزة لتطوير مهاراتهم وزيادة فرصهم في الحصول على وظائف تتناسب مع متطلبات السوق.

كانت اختتمت فعاليات النسخة الثالثة من برنامج "ستارز" التدريبي بمحاضرة وورشة عمل حول ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي، حيث حاضرت فيها الدكتورة ميناس أحمد - مسؤول التدريب ببرنامج دراسات المرأة بمكتبة الإسكندرية، والدكتورة رانيا نوفل - مدير برنامج دراسات المرأة بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية.

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