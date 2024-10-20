طمع في فلوس مراته، موظف خدمة العملاء وراء كشف رجل يرتدي نقابا بالشرقية

بدأت نيابة مركزأبو كبيرالعامة المحامى العام لنيابات شمال الشرقية تحقيقاتها فى واقعة ضبط أربعينى انتحل صفة زوجته، وتنكر فى ملابس نسائية بهدف استخراج خط محمول باسمها، بهدف الحصول على فيزا خاصة بها والاستيلاء على معاشها بنطاق مركز أبوكبير.

فيما أمرت النيابة العامة استدعاء زوجة المذكور لسؤالها حول الواقعة.

رجل يرتدى ملابس حريمى ونقابا للاستيلاء علي معاش زوجته

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا بالقبض علي مواطن يدعى"م.أ.ع"41 سنة (عامل) مقيم بدائرة مركز شرطة أبو كبير وهو يرتدى ملابس حريمى ونقابا وانتحال صفة زوجته لاستخراج خط محمول باسم زوجته في أحد فروع شركة الاتصالات.

وتبين من التحريات قيام المذكور بالتوجه إلى الفرع لاستخراج خط المحمول باسم زوجته، حيث تم الاشتباه فيه من قبل الموظف المختص، حيث قام باستدعاء أفراد الأمن والتحفظ عليه لحين وصول قوات الشرطة.

وبتفتيشه عثر بحوزته علي بطاقة الرقم القومى الخاصة بزوجته، وتبين قيامه بذلك لتسهيل استلامه فيزا كارت تابعة لوزارة التضامن الاجتماعى لصرف معاش باسم زوجته دون علمها.

جري التحفظ علي المتهم والمضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وإخطارالنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

العقوبة القانونية

قال الخبير القانوني والمحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة تامر فاروق، إن عقوبة النصب والاحتيال، وفق قانون العقوبات المعدل في 2020، تكون بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وحتى 3 سنوات.

وأضاف فاروق لـ«فيتو»، أنّ المادة 366 نصت على أنّ «عقوبة النصب والاحتيال تتراوح بين شهر حتى 3 سنوات، كما أنّ عقوبة الشروع في النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها بين 24 ساعة وحتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين».

وعقب أيضا المحامي على عقوبة انتحال الصفة قائلا إن المادة 155 من قانون العقوبات نصت على: «كل من تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس».

وأضاف «فاروق» أن المادة 156 من قانون العقوبات نصت على: «كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التي تخوله ذلك، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة»، أما المادة 157 فتعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لّقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة، أو بصفة نيابية عامة من غير حق».

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