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رياضة

الدوري الفرنسي، تعادل سلبي بين نانت ونيس في الشوط الأول بمشاركة مصطفى وعبد المنعم

نانت ونيس، فيتو
نانت ونيس، فيتو

انتهى الشوط من مباراة نانت ضد نيس بنتيجة التعادل السلبي، في المباراة التي تقام مساء اليوم الأحد، على ملعب لا البوجوار، ضمن الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي.

يحتل فريق نانت المركز التاسع برصيد 9 نقاط في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، بينما يأتي نيس في المركز العاشر بنفس الرصيد، لكن بفارق الأهداف.

تشكيل نيس أمام نانت

تشكيل نانت ضد نيس

مباراة نيس وباريس سان جيرمان

وتعادل فريق نيس الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد عبدالمنعم، مع نظيره باريس سان جيرمان، في آخر اللقاءات، بهدف لمثله في على  ملعب "أليانز ريفييرا" في إطار لقاءات الجولة السابعة من بطولة الدوري الفرنسي، موسم 2024/25.

سجل هدف نيس اللاعب علي العبدي في الدقيقة 39 من تصويبة ارتطمت في نونو مينديز مدافع باريس قبل أن تسكن شباك دوناروما.

وفي الشوط الثاني نجح باريس سان جيرمان في إدراك التعادل ليتقتسم الفريقين نقاط المباراة.

مباراة ليون ونانت

وفي آخر اللقاءات، حقق فريق ليون الفوز على ضيفه نانت بنتيجة 0/2، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد، على ملعب جروباما ستاديوم، في إطار لقاءات الجولة السابعة من الدوري الفرنسي.

 

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نانت نيس الدوري الفرنسي ملعب لا البوجوار

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