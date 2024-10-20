الأحد 20 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إحالة أوراق سائق للمفتي بالقليوبية بتهمة سرقة عجوز وإشعال النار بجسدها

جنايات بنها، فيتو
جنايات بنها، فيتو

قررت محكمة جنايات بنها،  إحالة أوراق سائق لفضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه من قتل سيدة مسنة لسرقة مصوغاتها الذهبية وإشعال النار بمنزلها وجسدها بقرية القشيش دائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وحددت اليوم الثاني من دور شهر نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

راح ضحيتها 25 راكبا، جنايات بنها تستعد لإسدال الستار على قضية قطار طوخ (بث مباشر)

ضمن مبادرة صحة المرأة، جامعة بنها تنظم احتفالية أكتوبر الوردي

 

اتهام سائق بقتل ربة منزل بالقليوبية
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 8950 لسنة 2024 جنح مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 1182 لسنة 2024 حصر كلى شمال بنها، أن المتهم "محمد ا أ"، 33 سنة، سائق، مقيم القشيش دائرة مركز شبين القناطر، لأنه في يوم 30 / 12 / 2023، بدائرة مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، قتل المجني عليها "نوال ح، عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد.

وتابع أمر الإحالة، أنه كان ذلك بأنه حال ارتكاب المتهم جريمة سرقة متعلقات المجنى عليها من مسكنها، محل الوصف التالي، ولرؤية الأخيرة له إستل سلاحا أبيض (سكين)، وسدد بها عدة طعنات استقرت بجسد المجنى عليها، بنية إزهاق روحها، فأحدث إصابتها التي أبان عنها تفصيلًا تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت بتلك الجناية جناية أخرى تلتها هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر، وضع النار عمدًا في مبنى مسكون كائن بقرية، والمبين وصفًا بالأوراق والمملوك للمجنى عليها نوال ح ا، بأن أشعل عود ثقاب وألقاه بمحتوياته فبدأت أثار الحريق التي أبان عنها تفصيلًا تقرير قسم الأدلة الجنائية، وعلى النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار إلى أنه كان القصد من ارتكاب جريمة القتل محل الاتهام الأول تسهيل ارتكاب جنحة تلتها هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر سرق المنقولات "مصاغ الذهبي، وخاتم من الفضة، مبلغ نقدى، هاتف خلوى"، والمبينة وصفًا وقدرًا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليها سالفة الذكر وكان ذلك من مسكنها على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرزا بغير ترخيص سلاحًا أبيض "سكين" دون مسوغ قانوني.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

جنايات بنها محافظة القليوبية مركز شرطة شبين القناطر محكمة جنايات بنها مركز شبين القناطر راي

مواد متعلقة

جنايات الزقازيق تقضي بالسجن 5 سنوات علي طبيب الشرقية

ضمن مبادرة صحة المرأة، جامعة بنها تنظم احتفالية أكتوبر الوردي

راح ضحيتها 25 راكبا، جنايات بنها تستعد لإسدال الستار على قضية قطار طوخ (بث مباشر)

بعد قليل، جنايات بنها تنظر محاكمة 35 متهما بـ حادث قطار طوخ

الأكثر قراءة

السيطرة على حريق محدود في مطعم صبحي كابر (صور)

السر وراء تسلق كلب الهرم لقمة "خوفو" (فيديو)

صلاح يقود ليفربول للفوز علي تشيلسي 2-1 في الدوري الإنجليزي ( صور)

بعد غضبه من استبداله، عبد الواحد السيد لـ مصطفى شلبي: "مسمعش صوتك" (فيديو)

السوبر المصري، الأهلي وسيراميكا يتعادلان 1-1 في شوط أول مثير (صور)

حريق داخل مدرسة شهيرة في المعادي (صور)

رابطة الأندية تعلن مواعيد مباريات الدور الأول في الدوري الممتاز

طاهر محمد طاهر يسجل هدف الأهلي الأول في شباك سيراميكا بالثانية 12

منوعات

المزيد

حملة شعبية لتنظيف بحيرة جابلانيكا فى البوسنة بعد الفيضانات القاتلة

غضب لترك فتاة صغيرة تلف ثعبانا ضخما على رقبتها لجذب المشاهدات

لحشد الناخبين، كامالا هاريس تحتفل بعيد ميلادها الـ60

هاريس تشرع الحشيش الترفيهي للبالغين

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الأحد بالسوق المحلية

بكام كيلو الأرز اليوم الأحد بالأسواق

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأحد

سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

المزيد
ads

انفوجراف

6 تصريحات هامة لوزير الزراعة أمام البرلمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سيف الله المسلول ( 3 – 3 )

تفسير رؤية القط الأسود في المنام وعلاقته بوجود أعداء من الأقارب 

باحث بـ"كبار العلماء": كلمة قد تدخلك الجنة أو النار (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية