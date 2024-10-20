ليفربول ينافس ريال مدريد وبرشلونة على صفقة مدافع الدوري الألماني

انضم نادي ليفربول الإنجليزي إلى سباق التعاقد مع أحد نجوم منتخب ألمانيا والبوندسليجا، ليدخل في منافسة مع ريال مدريد وبرشلونة.

صراع على جوناثان تاه من كبار أندية أوروبا

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، يرغب ليفربول في التوقيع مع الألماني جوناثان تاه، مدافع باير ليفركوزن، خلال الصيف المقبل.

وينتهي عقد تاه مع ليفركوزن في الصيف المقبل، وقرر الدولي الألماني عدم التوقيع على عقد جديد، وينوي الرحيل مجانا بنهاية الموسم.

ويعد تاه هدفا رئيسيا لدعم الدفاع في ريال مدريد وبرشلونة، كما سبق أن أرسل البارسا عرضا للتوقيع معه في الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي الماضي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن كون تشابي ألونسو، مدرب ليفركوزن، أحد النجوم السابقين لليفربول، فقد يساعد ذلك على إقناع تاه بالانتقال إلى الريدز في الصيف المقبل.