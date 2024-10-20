10 صور ترصد حضور وتفقد السيسي للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي انطلاق فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، كما تفقد الرئيس السيسي المعرض المصاحب للمؤتمر.

وشاهد الرئيس السيسي الفيلم التسجيلي بعنوان أنت البداية كما ألقي تيدروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية كلمة مسجلة قائلا: تيدروس إنه يود أن يعرب عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية على استضافة المؤتمر هذا العام الهام.

وأكد أن الصحة هي شرط أساسي للتنمية، مشيرا إلى أن "مبادرة 100 مليون صحة" تحقق نتائج ملموسة، وأن مصر استطاعت أن تحرز تقدما ملحوظا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بخفض معدلات وفيات المواليد والأمهات.

وأشار تيدروس أدهانوم إلى أنه هناك العديد من الدول بعيدة عن تحقيق هذه الأهداف، وأنه قد قررت جمعية الصحة العالمية هذا العام تسريع الجهود للحد من الوفيات الأمهات والمواليد والأطفال.

كما ألقي الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة كلمة الجلسة الافتتاحية لفعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية استعرض خلالها جهود التنمية البشرية المصرية منذ عام 2014 حتى 2024.

كما تسلم وزير الصحة شهادة خلو مصر من الملاريا من المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، كما سلم الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان نسخة من الاستراتيجية الوطنية للصحة والسكان 2024.

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