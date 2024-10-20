مصرع شخص دهسا أسفل عجلات سيارة نقل بمدينة نصر
لقى شخص مصرعه دهسا أسفل عجلات سيارة نقل بمدينة نصر.
تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة بحدوث مصادمة ومتوفى بدائرة القسم، و بالانتقال والفحص تبين أنه حال سير أحد الأشخاص بدائرة القسم إصطدم به قائد سيارة نقل وفر هاربًا مما أدى إلى حدوث إصابته التى أودت بحياته.
وبإجراء التحريات تم تحديد وضبط السيارة المتسببة فى الواقعة وقائدها، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، وتبين عدم حملة ثمة تراخيص، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.
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