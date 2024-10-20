أوقاف الأقصر تنظم ندوة دينية بمدرسة الشهداء الابتدائية (صور)

دشنت مدرسة الشهداء الابتدائية بالعوامية بوسط مدينة الأقصر ندوة دينية تثقيفية بعنوان "آداب الطالب في المدرسة"، وذلك في إطار سعيها المتواصل لتوعية طلابها وغرس القيم والمبادئ الإسلامية في نفوسهم.

ندوة دينية

وألقى الندوة الشيخ صفوت بدران، إمام وخطيب بأوقاف الأقصر، والذي تناول فيها مجموعة من الآداب والسلوكيات الحميدة التي يجب على الطالب اتباعها داخل المدرسة، مشددًا على أهمية احترام المعلمين والزملاء والالتزام بالانضباط والاجتهاد في الدراسة.

وأوضحت شاهندة كمال، مديرة المدرسة، أن هذه الندوة تأتي في إطار حرص المدرسة على تنمية الجانب الروحي والخلقي لدى الطلاب، مشيرة إلى أن المدرسة تعتزم تنظيم العديد من الفعاليات والندوات الدينية والثقافية خلال العام الدراسي الحالي.

وأضافت أن المدرسة تسعى من خلال هذه الأنشطة إلى بناء شخصية الطالب المتكاملة، وتزويده بالأدوات والمعارف التي تمكنه من مواجهة تحديات الحياة المستقبلية.