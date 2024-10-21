الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة أسد الله حمزة بن عبدالمطلب

في هذه السلسلة، نتناول استعراضا لليالي الأخيرة في حياة بعض الصالحين، ممن يصدُق عليهم ما نصفه بـ "حُسن الخاتمة"، والفراق الطيب، والرحيل الجميل، بعد حياة حافلة بالإيمان بالله ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم، وبالحسنات، والالتزام بآداب الإسلام، وتعاليم الشريعة السمحة.

لعله مشهد الوداع الأشد إيلاما، في تاريخ الدعوة الإسلامية، هو ما حدث لأسد الله، حمزة بن عبد المطلب؛ من التمثيل الذي حصل بجسده إثر اغتياله في معركة أحد.

في تلك المعركة كانت هند بنت عتبة قد حرضت وحشي بن حرب، على قتل حمزة بن عبد المطلب، حيث وعدته بالحرية، وقد كان عبدا لها، إن قتل حمزة.

و لما قتل وحشي حمزة سارعت هند إلى جثمان حمزة، وقد فارق الحياة، فشقت بطنه ونزعت كبده، ومضغتها ثم لفظتها؛ انتقاما منه لأنه قتل عمها وأباها في معركة بدر.

كان التمثيل أفظع من القتل، فلو كان الأمر توقف عند القتل فقط لهان.. ولكنها مثلت به فبقرت بطنه وأخرجت كبده.. تأثر رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، كثيرا، بمشهد جثمان حمزة، وحزن لأشد الحزن، وتأثر المسلمون لحزن النبي، ففاق جزعهم على حمزة أحزانهم على استشهاد إخوانهم وأقاربهم في تلك الموقعة المأساوية.

في أحد

ورغم سقوطه شهيدا أثناءها، فقد كان سيدنا حمزة، رضي الله عنه، بطل بدر وأُحد بكل جدارة، حتى أن صناديد المشركين كانوا لا يجرؤون على مواجهته في ساحة المعركة.

في منتصفِ شهرِ شوال من السنةِ الثالثة للهجرة وبعد النصرِ الكبيرِ الذي حققَه الجيش المسلم في معركةِ بدر في السنة الثانيةِ للهجرة، وما تلاها من مواجهاتٍ.. انطلقت معركةُ أُحُدْ، التي جرتْ بجوارِ الجبل الشهير المسمى بهذا الاسم قربَ المدينةِ المنورة.

في البداية، كاد جيشُ المشركين أن ينهزم، فبدأ ينسحب من أرضِ المعركة.

وعندما رأى الرماةُ على الجبل ذلك، ظنُّوا أن المعركةَ انتهت، فنزلوا منه.

مشهد الوداع في حياة أسد الله حمزة بن عبدالمطلب، فيتو



وكان خالد بن الوليد يتحين الفرص، فاقتحم الجبل بفرسانه، وقَتل بقية الرماة، وشن هجومًا مضادا فرَّق به جيشَ المسلمين، وأُشيع بأن الرسولَ قتل، فاضطربت صفوفُهم.

وكان المشركون يتابعون حمزة بدقة، وحانت الفرصة لوَحشي، وكان راميا بارعا، فتمكن من تسديد حربته، إلى ظهر حمزة، فخرجت من ظهره. وكان لمقتلِه أثر كبير على المسلمين.

أمر الرسول، صلى الله عليه وسلم، المسلمين بالتراجُع نحو شِعبٍ أسفلَ جبلِ أُحد، لتجميعِ صفوفهم. ثم أدارَ المعركةَ بكفاءة.

ولما أدرك أبو سفيان إمكانَ تَجمُّعِ المسلمين، أسرعَ بسحبِ جيشه، ورأى أن ما حدثَ يشكل انتصارا، بعد أن تمكنوا من قتلِ حمزةَ وغيرِه.

كان أول شيء فَعَلَه الرسولُ صلى الله عليه وسلم بعد انجلاءِ المعركة هو دفنُ الشهداء، وكان عددُهم نحوَ سبعين، في مقدمتِهم عمه حمزة بن عبدِ المطلب، ومُصعبُ بنُ عُمَيْر، حاملُ لواءِ المهاجرين.

حب الرسول لحمزة

كان حمزة، رضي الله عنه، في الثامنةِ والخمسين من عُمُره حينما استُشهد، ولم يَبْكِ سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، أَحدا مثلما بَكى حمزة.

كان حمزةُ أخَا رسولِ الله، صلى الله عليه وسلم، في الرَّضاعة، وأقربَ أعمامِه إليه، وأشدَّهم دفاعًا عنه، وكان لإسلامِه أكبرُ الأثر في نُصرة المسلمين، وهم مستضعفون في مكة، في مطلع سنواتِ الدعوة النبوية.

قال عنه، صلى الله عليه وسلم: "خَيْرُ إِخْوَتِي عَلِيٌّ، وَخَيْرُ أَعْمَامِي حَمْزَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا".

اشتُهر حمزةُ في نشأتِه في مكةَ بفروسيةٍ عالية، وكان موصوفًا بالشجاعة والقوة، حتى عُرف بأنه أعزُّ فتيانِ قريش، وأشدُّهم شكيمة. ولُقِّبَ بصائدِ الأُسود.

وفي الشهور الأولى التي تلت الهجرة، عَقَد الرسولُ أولَ لواء لحمزة، وبَعَثُه في ثلاثين رجلا من المهاجرين لاعتراض قافلة لقريش، ولم يَحصُل بين الطرفين قتال، لكنه كان أول استعراضٍ للقوةِ من جانب المسلمين، وكان ذلك إشعارًا لقريش بأن قوافلَها التجاريةَ لم تَعُدْ في أمان إذا واصلتْ تدبيرَ مكائدِها ضدَّ المسلمين.

وفي غزوةِ بدر في السنةِ الثانيةِ للهجرة، شاركَ حمزةُ في القضاءِ على أبرزِ مقاتلي قريش، ومن بينهم شَيْبةُ وعُتبةُ ابنا ربيعة، وبذلك أثَّر أعمق الأثر في معنويات قريش. وكان حمزة بحَقٍّ بطلَ غزوة بدرِ الكبرى.

وبعد معركةِ بدر، وفي شهر شوال من السنةِ الثانية للهجرة، كان حمزةُ حاملَ لواء النبيِّ في غزوة بني قُيْنُقاع، الذين حاولوا أن يوقعوا بين الأنصار، فتمَّ إجلاؤُهم عن المدينة.

وهكذا فإن نتائجَ غزوتي بدرِ وبني قُيْنُقاع، ودور حمزةَ فيهما، فضلا عن دورِه في نصرةِ المسلمين في مكة، كلُّ ذلك كانَ من بين الأسبابِ التي جعلت قريشًا وحلفاءَها يَسعوْن لقتلِ حمزةَ بأيَّ وسيلة، وهذا ما تمَّ لهم في معركة أُحد، عام 625 من الميلاد.