ضبط 120 كجم لحوم ودواجن فاسدة بعدد من المطاعم في سوهاج
شنت مديرية التموين بسوهاج بمشاركة الطب البيطري وسلامة الغذاء، حملة مكبرة للتفتيش على مطاعم بحي شرق سوهاج.
وجاءت الحملة تنفيذًا لتعليمات اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج بضرورة الرقابة والمتابعة للحفاظ على صحة المواطنين وبالتنسيق مع حى شرق، وضمت السيد رمضان صلاح بمديرية التموين، الدكتورعلي فراج طب بيطري، الدكتورة رحاب سلامة غذاء، وياسر عبد العال نائب رئيس حى شرق.
الحملة تسفر عن ضبط 120 كيلو لحوم فاسدة بعدد من المطاعم
أسفرت الحملة عن ضبط 120 كجم لحوم وفراخ فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بعدد من المطاعم حيث تم تحرير المحاضر اللازمة وإحالتها للنيابة.
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