جامعة الأقصر تدشن ورشة لإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية (صور)

دشن مركز التنمية بجامعة الأقصر ورشة عمل بعنوان "إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية"، لعدد 50 طالب وطالبة من طلاب مدرسة الحسينات الابتدائية بالطود.

مبادرة بداية جديدة

وجاءت الورشة تفعيلًا للمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، حيث نفذت ورشة العمل الدكتورة رضا عطا الله مدير مركز تنمية الحرف اليدوية والتقليدية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بجامعة الأقصر.



وأشرف علي تنفيذ ورشة العمل مكتب خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، واحمد عبد الستار، مدير المدرسة، وإيمان الخبير مديرة إدارة الموهوبين بمديرية التربية والتعليم ومدرسات الانشطة بالمدرسة.



وبدأت ورشة العمل بكلمة افتتاحية لمدير مركز تنمية الحرف اليدوية والتقليدية بجامعة الأقصر تناولت الكلمة التعريف بالمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان، ثم التعرف علي خطورة المخلفات البلاستيكية علي البيئة والصحة العامة، أعقب ذلك تنفيذ بعض النماذج لأعمال إعادة تدوير البلاستيك والكرتون في صناعة المقلمة والمزهرية وفانوس وقصيص زرع وحصالة وحافظة دبابيس مقلمة مدرسية وبعض الأشكال الأخري المفضلة لدي الأطفال.

طلاب المدارس في الأقصر

واستهدفت ورشة العمل إكساب أطفال المدارس الابتدائية الممثلة للفئة الثانية من فئات المبادرة الرئاسية بداية جديدة وهي الفئة العمرية من 6 إلي 18 عام مهارات التشكيل والقص واللصق باستخدام خامات بسيطة وآمنة من جهة، وإعادة لتدوير المخلفات البلاستيكية كزجاجات المياه والعصائر والمياه الغازية وزجاجات الشامبو وغيرها، وإشراك أطفال المراحل الإعدادية بمحافظة الأقصر في المحافظة على البيئة من الأثر السلبي للمخلفات البلاستيكية، إلي جانب إدراج أنماط وألوان مختلفة من الأنشطة وورش العمل داخل الصفوف الدراسية للمراحل الابتدائية لتعميق الهوية الوطنية بضرورة الحفاظ علي مجتمعاتنا نظيفة صحية وآمنة.



جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة صابرين عبد الجليل القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر، وبالتعاون بين مركز تنمية الحرف اليدوية والتقليدية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بجامعة الأقصر، وإدارة الموهوبين بمديرية التربية والتعليم بالأقصر.

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