الأحد 20 أكتوبر 2024
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رياضة

محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح
محمد صلاح

أعلن الهولندي أرني سلوت المدير الفني لـ ليفربول تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه تشيلسي مساء اليوم الأحد في منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على أرضية ملعب "الأنفيلد" في قمة منافسات الجولة الثامنة. 

تشكيل ليفربول أمام تشيلسي 

وجاء تشكيل ليفربول أمام تشيلسي كالتالي:

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موعد مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي 2024

 تنطلق مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

 

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي 2024

 تذاع مباراة ليفربول ضد تشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.


ويحتل ليفربول حاليًا صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، في حين أن تشيلسي لديه 14 نقطة في المركز السادس.

 

ويعتمد ليفربول في مباراة اليوم على خدمات النجم المصري محمد صلاح، في حين يمتلك تشيلسي سلاح لاعبه الشاب كول بالمر.

ويخوض فريق المدرب أرني سلوت مهمة صعبة عندما يستضيف "البلوز"، حيث يسعى لتعزيز صدارة ترتيب البطولة الإنجليزية، بعدما حقق 18 نقطة من إجمالي 7 مباريات خاضها حتى الآن، محققا ستة انتصارات وتلقى هزيمة واحدة.

 

فيما يملك النادي اللندني سجل مثالي بعدم الخسارة في مبارياته السبع الأخيرة في جميع المسابقات، حيث يحتل المركز الرابع في ترتيب البريميرليج برصيد 14 نقطة قبل انطلاق المرحلة الثامنة (4 انتصارات، 2 تعادل، 1 هزيمة).

ويتفوق تشيلسي على ليفربول من ناحية القيمة السوقية في قمة الدوري الإنجليزي، حيث تبلغ القيمة الإجمالية لفريق المدرب إنزو ماريسكا نحو 954 مليون يورو، مقابل 931 مليون يورو قيمة "الريدز".

ويعتبر النجم الإنجليزي الشاب لنادي تشيلسي، كول بالمر، هو الأغلى في صفوف النادي اللندني بمواجهة الليلة بقيمة تبلغ 90 مليون يورو، فيما يعد الجناح الكولومبي لويس دياز الأغلى في تشكيلة المدرب أرني سلوت بـ80 مليون يورو.

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