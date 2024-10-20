نائب محافظ الأقصر يستقبل وفد الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (صور)

استقبل الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، المستشار آرون إدواردو مستشار التقييم الدولي الأول لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" بمصر والوفد المرافق له، والذي يزور المحافظة لمتابعة أنشطة مشروع النمو الأخضر الشامل بهدف خدمة أبناء المحافظة.

وفد اليونيدو بالأقصر

وناقش نائب محافظ الأقصر، مع الوفد، آخر المستجدات الخاصة بمشروع برنامج النمو الأخضر الشامل في مصر والذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، في محافظتي الأقصر وقنا بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة كشريك رئيسي لليونيدو وعدد من الشركاء المحليين، وبتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية ـ سفارة سويسرا بمصر، والذي يهدف لخدمة أبناء المحافظة لبناء مجتمع أفضل، من خلال تقديم الدعم الفني وبناء القدرات لتعزيز الابتكار في العديد من المجالات كالاستدامة الزراعية والبيئية والطاقة المتجددة وإدارة المخلفات.



وأكد نائب المحافظ على حرص المحافظة على تعزيز التعاون مع منظمة اليونيدو وتوسيع قاعدة المستفيدين من مشروعات المنظمة في قطاعي الزراعة والصناعة ومساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الخضراء وكذلك مشروع النمو الأخضر الشامل، كما أكد نائب المحافظ على أن المحافظة تحت قيادة المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، ستقدم كافة أوجه الدعم لتنفيذ مشروعات وبرامج المنظمة،بالتنسيق مع الوزارات المعنية وجميع الجهات المختصة.

مشروع النمو الأخضر الشامل

حضر اللقاء الدكتور عادل صبري المنسق الوطني للمشروع، والمهندس عمر رياض المنسق الميداني الأول للمشروع ومدير مكتب اليونيدو في محافظتي قنا والأقصر، ونوره عتيبة مسؤول التقييم والمتابعة بالمشروع، وهنا أحمد عباس مستشار التقييم المحلي بالمشروع، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ومن المقرر أن يقوم الوفد بجولة ميدانية لمتابعة أنشطة مشروع النمو الأخضر الشامل بالمحافظة تشمل زيارو المنطقة الصناعية بالبغدادي، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر فرع الأقصر، ومكتب منظمة اليونيدو بالأقصر "الشركات الناشئة الخضراء"، وزيارة جامعة طيبة التكنولوجية.