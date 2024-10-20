الأحد 20 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

نائب محافظ الأقصر يستقبل وفد الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (صور)

نائب محافظ الأقصر
نائب محافظ الأقصر ووفد الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، فيتو

 استقبل الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، المستشار آرون إدواردو مستشار التقييم الدولي الأول لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" بمصر والوفد المرافق له، والذي يزور المحافظة لمتابعة أنشطة مشروع النمو الأخضر الشامل بهدف خدمة أبناء المحافظة. 

 

وفد اليونيدو بالأقصر 

وناقش نائب محافظ الأقصر، مع الوفد، آخر المستجدات الخاصة بمشروع برنامج النمو الأخضر الشامل في مصر والذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، في محافظتي الأقصر وقنا بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة كشريك رئيسي لليونيدو وعدد من الشركاء المحليين، وبتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية ـ سفارة سويسرا بمصر، والذي يهدف لخدمة أبناء المحافظة لبناء مجتمع أفضل، من خلال تقديم الدعم الفني وبناء القدرات لتعزيز الابتكار في العديد من المجالات كالاستدامة الزراعية والبيئية والطاقة المتجددة وإدارة المخلفات.


وأكد نائب المحافظ على حرص المحافظة على تعزيز التعاون مع منظمة اليونيدو وتوسيع قاعدة المستفيدين من مشروعات المنظمة في قطاعي الزراعة والصناعة ومساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الخضراء وكذلك مشروع النمو الأخضر الشامل، كما أكد نائب المحافظ على أن المحافظة تحت قيادة المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، ستقدم كافة أوجه الدعم لتنفيذ مشروعات وبرامج المنظمة،بالتنسيق مع الوزارات المعنية وجميع الجهات المختصة.

مشروع النمو الأخضر الشامل 

حضر اللقاء الدكتور عادل صبري المنسق الوطني للمشروع، والمهندس عمر رياض المنسق الميداني الأول للمشروع ومدير مكتب اليونيدو في محافظتي قنا والأقصر، ونوره عتيبة مسؤول التقييم والمتابعة بالمشروع، وهنا أحمد عباس مستشار التقييم المحلي بالمشروع، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ومن المقرر أن يقوم الوفد بجولة ميدانية لمتابعة أنشطة مشروع النمو الأخضر الشامل بالمحافظة تشمل زيارو المنطقة الصناعية بالبغدادي، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر فرع الأقصر، ومكتب منظمة اليونيدو بالأقصر "الشركات الناشئة الخضراء"، وزيارة جامعة طيبة التكنولوجية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأقصر نائب محافظ الاقصر مشروع النمو الأخضر الشامل الأمم المتحدة للتنمية الصناعية منظمة اليونيدو منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر

مواد متعلقة

محلية القرنة الأقصر يستقبل وفد هيئة التخطيط العمرانى

ضبط 55 كيلو لحوم وفراخ فاسدة بالمطاعم فى الأقصر (صور)

محافظ الأقصر يكلف باستكمال أعمال الرصف بطريق كورنيش أرمنت (صور)

الأكثر قراءة

السيطرة على حريق محدود في مطعم صبحي كابر (صور)

السر وراء تسلق كلب الهرم لقمة "خوفو" (فيديو)

صلاح يقود ليفربول للفوز علي تشيلسي 2-1 في الدوري الإنجليزي ( صور)

طاهر محمد طاهر يسجل هدف الأهلي الأول في شباك سيراميكا بالثانية 12

حريق داخل مدرسة شهيرة في المعادي (صور)

رابطة الأندية تعلن مواعيد مباريات الدور الأول في الدوري الممتاز

بوتين خلال استقباله محمد بن زايد: الوضع في الشرق الأوسط صعب للغاية

مفاجآت في تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا بالسوبر المصري

منوعات

المزيد

حملة شعبية لتنظيف بحيرة جابلانيكا فى البوسنة بعد الفيضانات القاتلة

غضب لترك فتاة صغيرة تلف ثعبانا ضخما على رقبتها لجذب المشاهدات

لحشد الناخبين، كامالا هاريس تحتفل بعيد ميلادها الـ60

هاريس تشرع الحشيش الترفيهي للبالغين

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الأحد بالسوق المحلية

بكام كيلو الأرز اليوم الأحد بالأسواق

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأحد

سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

المزيد
ads

انفوجراف

6 تصريحات هامة لوزير الزراعة أمام البرلمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سيف الله المسلول ( 3 – 3 )

تفسير رؤية القط الأسود في المنام وعلاقته بوجود أعداء من الأقارب 

باحث بـ"كبار العلماء": كلمة قد تدخلك الجنة أو النار (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية