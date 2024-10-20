محلية القرنة الأقصر يستقبل وفد هيئة التخطيط العمرانى

محلية القرنة الأقصر يستقبل وفد هيئة التخطيط العمرانى
قام مصطفى محمد جبريل رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، باستقبال وفد هيئة التخطيط العمرانى لمناقشة واعداد المخطط الاستراتيجي لمدينة القرنة الجديدة.
المخطط العمراني
وحضر اللقاء كلا من المهندس السيد أحمد البدوى رئيس المركز الاقليمى للتخطيط وتنمية جنوب الصعيد، والدكتور حسام عامر استشارى التخطيط العمرانى، والمهندس عبد المسيح نبيل مدير عام التخطيط العمرانى بمحافظة الأقصر، والمهندس عبدالسلام الشاطر سكرتير مركز القرنة، وتضمن الحضور عدد من أهالي ومسئولى القرنة.
وخلال الاجتماع تم مناقشة خطة التطوير بالمدينة وأهم المشروعات بها والحيز العمرانى المقترح، كما اجتمعت اللجنه مع شركاء التنمية واستمعت لهم لوضع مطالبهم حيز التنفيذ.
أشاد رئيس مركز ومدينة القرنة بدور هيئة التخطيط العمرانى للنهوض بخطط التنمية العمرانية للمدن والقرى فى ظل اهتمام الدولة بالتنمية العمرانية، كما وجه بالتعاون مع فريق العمل وتسهيل مهمته حرصًا على مواصلة وتكامل ماتم انجازه فى هذا المجال.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.