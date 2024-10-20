محلية القرنة الأقصر يستقبل وفد هيئة التخطيط العمرانى

قام مصطفى محمد جبريل رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، باستقبال وفد هيئة التخطيط العمرانى لمناقشة واعداد المخطط الاستراتيجي لمدينة القرنة الجديدة.

المخطط العمراني

وحضر اللقاء كلا من المهندس السيد أحمد البدوى رئيس المركز الاقليمى للتخطيط وتنمية جنوب الصعيد، والدكتور حسام عامر استشارى التخطيط العمرانى، والمهندس عبد المسيح نبيل مدير عام التخطيط العمرانى بمحافظة الأقصر، والمهندس عبدالسلام الشاطر سكرتير مركز القرنة، وتضمن الحضور عدد من أهالي ومسئولى القرنة.

وخلال الاجتماع تم مناقشة خطة التطوير بالمدينة وأهم المشروعات بها والحيز العمرانى المقترح، كما اجتمعت اللجنه مع شركاء التنمية واستمعت لهم لوضع مطالبهم حيز التنفيذ.

أشاد رئيس مركز ومدينة القرنة بدور هيئة التخطيط العمرانى للنهوض بخطط التنمية العمرانية للمدن والقرى فى ظل اهتمام الدولة بالتنمية العمرانية، كما وجه بالتعاون مع فريق العمل وتسهيل مهمته حرصًا على مواصلة وتكامل ماتم انجازه فى هذا المجال.

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