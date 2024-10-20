صراع رباعي على مقعد الرئاسة في انتخابات اتحاد الكرة الطائرة

الكرة الطائرة، أعلن عدد من المرشحين نيته خوض انتخابات اتحاد الكرة الطائرة المقبلة، والمقرر لها يوم 6 ديسمبر المقبل، على المقاعد المختلفة وأبرزها مقعد الرئاسة.

وعلمت “فيتو”، أن 4 مرشحين حتى الآن استقروا على خوض انتخابات اتحاد الكرة الطائرة على مقعد الرئاسة أبرزهم، عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد وياسر قمر رئيس الاتحاد وعايدة إسماعيل عضو مجلس إدارة الاتحاد وشريف الشمرلي.

ومن المنتظر أن تشهد انتخابات اتحاد الكرة الطائرة منافسة ساخنة على مقعد الرئاسة بين جميع المرشحين وخاصة ياسر قمر وعمرو مخلوف.

عمرو مخلوف يترشح لرئاسة اتحاد الكرة الطائرة

وأعلن عمرو مخلوف أمين صندوق اتحاد الكرة الطائرة، نيته الترشح على مقعد الرئاسة في الانتخابات المقبلة، المقرر لها 6 ديسمبر المقبل، بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر.

ومن المقرر أن يعلن عمرو مخلوف عن قائمته في الانتخابات خلال الأيام المقبلة.

وحدد مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر، يوم 6 ديسمبر المقبل، موعدا لانعقاد الجمعية العمومية الخاصة بانتخاب مجلس إدارة جديد، يتولى المهمة لـ4 سنوات مقبلة.

موعد انتخابات اتحاد الكرة الطائرة

ومن المنتظر أن تشهد انتخابات اتحاد الكرة الطائرة منافسة قوية بين عدد كبير من المرشحين.