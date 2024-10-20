ضبط 55 كيلو لحوم وفراخ فاسدة بالمطاعم فى الأقصر (صور)

أكد الدكتور طارق لطفي مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر، أنه تم ضبط مصنعات لحوم وبط منتهي الصلاحية ودواجن وبسطرمة وكبدة متغيرة فى الخواص الطبيعية بإجمالى وزن 45 كيلو جرام من قبل اللجنة المشكلة للتفتيش بمدينة الأقصر.

حملات الطب البيطري

وضمت اللجنة كل من الدكتور أسامة عبد الخالق، الدكتور وسام المرشدى، الدكتور سماح رضا بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات، وتم تحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



وفي هذا الصدد جرى تشكيل لجنة للتفتيش على المطاعم والمقاهي بمركز ومدينة أرمنت وتم ضبط 10 كيلو جرامات لحوم مفرومة ودواجن معدة للاستخدام بأحد المطاعم، جميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمى وتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



جاء ذلك فى ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية

على محال الجزارة وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة.