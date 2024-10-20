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حوادث

اليوم، الحكم على المتهمين في خلية الإسماعيلية بعد إحالة أحدهم للمفتي

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

تصدر الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني،  اليوم الأحد، الحكم على 5 متهمين في القضية رقم 6482 لسنة 2022 جنايات الشروق، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالقضية المعروفة بـ خلية الإسماعيلية، بعد إحالة أحدهم لمفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين العديد من التهم منها الانضمام لخلية إرهابية والتخطيط لارتكاب جرائم عدائية، وتمويل الإرهاب، وأيضا حيازة أسلحة نارية والتخطيط لارتكاب عمليات عدائية، واستخدام مواقع التواصل لتبادل المعلومات بين أعضاء الخلية، وخططوا لتنفيذ أعمال إرهابية ضد محكمة الإسماعيلية بعد قيامهم برصدها.


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خلية الإسماعيلية النيابة العامة تمويل الارهاب

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