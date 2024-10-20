الإثنين 21 أكتوبر 2024
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سياسة

شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية لموظفي الحكومة وفقا للقانون

الموظف 2، فيتو
الموظف 2، فيتو

وضع قانون الخدمة المدنية، ضوابط واضحة للموظفين، وحقوقهم أمام أصحاب الشركات والمؤسسات، سواء الحكومية أو الخاصة، حيث عمل قانون الخدمة المدنية على وضع ضوابط محددة للعامل وصاحب العمل، ووضع أطر قانونية لكافة التعاملات بينهما. 

 

اشتراطات لترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين

 

وتضمن قانون الخدمة المدنية، عدة اشتراطات لترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة.


في هذا الصدد، نصت المادة 49 من القانون على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
 

شرط تقديم الموظف طلب للحصول على إجازته 


وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابلا نقديا عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.
 

 يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل

 

وطبقا للقانون، يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي: (15 يومًا في السنة الأولى، وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل، 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة، 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة، 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين).

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