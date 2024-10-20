نائب رافضا مشروع قانون المجلس الوطنى للتعليم: ليس من مخرجات الحوار الوطنى

أعلن النائب أحمد الشرقاوى، عضو مجلس النواب، رفضه لمشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار، المعروض للمناقشة بمجلس النواب.

وكشف الشرقاوى، فى كلمته بالجلسة العامة لـمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، أن مشروع القانون المعروض، ليس هو مشروع القانون الذى تم مناقشته بالحوار الوطنى وليس من مخرجات الحوار بشكله المعروض.

فكرة إنشاء مجلس وطنى للتعليم لا خلاف عليها

وقال الشرقاوي: إن فكرة إنشاء مجلس وطنى للتعليم، لا خلاف عليها، ولكنها وفقا لما تم مناقشته بالحوار الوطنى، أن يتولى ذلك المجلس بإعداد الخطط والسياسات والاستراتيجيات العامة للتعليم والتى سوف يضعها علماء ومفكرين، وليس تنفيذيين.

وأضاف عضو مجلس النواب: للأسف تشكيل المجلس الوارد فى مشروع القانون، يتضمن وزارء الحكومة وتنفيذيين، متسائلا: كيف ذلك، وما الذى ننتظره منهم.

وتابع الشرقاوى، الفكرة هو أن العلماء والمفكرين يضعون السياسات والحكومة تنفذها، وليس ما جاء بمشروع القانون.

وتساءل الشرقاوي: أين مشروع القانون الذى تقدم به عدد من العلماء منهم د مجدى يعقوب ود محمد غنيم، بشأن إنشاء مفوضية التعليم.

ورأى الشرقاوى، أن من الأفضل تأجيل مناقشة مشروع القانون المعروض، لحين تعديل فكرة إنشاء المجلس.

إنشاء المجلس الوطني للتعليم يستهدف تحقيق التقدم والتنمية

فيما قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب: إن مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، يمثل خطوة هامة نحو تطوير منظومة التعليم في مصر، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.

وأوضحت موسى، أن هذا المشروع يعكس اهتمام القيادة السياسية بتعزيز جودة التعليم ودعم البحث العلمي، باعتبارهما أساسًا لتحقيق التقدم والتنمية.



وتابعت عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء كيان وطني يتولى مهمة وضع السياسات العامة للتعليم والبحث والابتكار، بما يسهم في رفع مستوى العملية التعليمية في جميع المراحل، وتطوير المناهج بما يتوافق مع أفضل المعايير الدولية.

وأكدت النائبة رحاب موسى، أن هذا المجلس سيعمل على تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والبحثية والقطاع الخاص، مما يسهم في تطوير مخرجات التعليم وربطها باحتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يأتي في إطار جهود الدولة لتحسين جودة التعليم في مصر، بهدف تأهيل الشباب لمواكبة متطلبات العصر وتعزيز قدراتهم على الابتكار والإبداع.

رؤية شاملة للنهوض بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي

وأضافت النائبة رحاب موسى، أن المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار سيعمل على وضع رؤية شاملة للنهوض بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يضمن تزويد الطلاب بالمهارات والمعارف اللازمة لدخول سوق العمل والمنافسة على المستويين الإقليمي والدولي.

وتابعت عضو مجلس النواب، أن هذا المشروع يمثل فرصة حقيقية لتعزيز دور مصر في مجال التعليم والبحث العلمي، ويضعها على الطريق الصحيح نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأعربت النائبة رحاب موسى، عن ثقتها بأن إنشاء هذا المجلس سيسهم في تعزيز الاستثمار في البحث العلمي والتكنولوجيا، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني ويسهم في تحقيق تقدم مستدام.

خطوة هامة للتعليم ومن أهم مخرجات الحوار الوطنى

وأكدت النائبة صبورة السيد عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار كإحدى أهم توصيات الحوار الوطنى، مشيرة إلي أنها تشرفت بالمشاركة بمناقشات جميع القوى السياسية في مصر من أغلبية وأقلية داخل الحوار الوطنى بشأنه.. وتوافق الجميع على أهمية أن نكون أمام مجلس وطنى للتعليم لمواجهة إشكاليات تغير الوزراء من فترة لأخرى مع ضرورة أن نكون أمام استراتيجية واضحة للمنظومة التعليمية يتم العمل في إطارها من جانب الوزراء المتعاقبين.

وأكدت علي أن وجود هذا المجلس يؤدي الى استقرار السياسة التعليمية لفترة جيدة نستطيع خلالها تطوير التعليم بشكل جيد، وإشراف الرئيس عليه رسالة في أن التعليم أولوية للقيادة السياسية..ولا توجد دولة فى العالم تقدمت وازدهرت إلا باهتمامها بالتعليم، خاصة أن التعليم هو قضية أمن قومى وعنصر أساسى فى بناء البشر الذين يسهمون بدورهم فى بناء الأوطان من خلال دعمهم للاقتصاد وغيره وهو ما يتحقق من خلال هذا المشروع.

ولفتت إلي أنها توافق علي مشروع القانون خاصة أنه خطوة هامة نحو تعزيز التعليم والبحث العلمي في مصر، وتنسيق سياسات التعليم بما يخدم سوق العمل ويدعم مساعي الدولة المصرية في بناء منظومة تعليمية متطورة قادرة على المنافسة ومواجهة تحديات المستقبل، كما أنها توجه الشكر للنائبة دعاء عريبى على مشاركته فى إعداد هذا المشروع من خلال تقديم مشروع مماثل.