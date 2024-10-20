الأحد 20 أكتوبر 2024
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سياسة

النواب يحيل بيان وزير الزراعة للجان النوعية المختصة لدراسته

وزير الزراعة أمام
وزير الزراعة أمام مجلس النواب

قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إحالة بيان علاء الدين فاروق، وزير الزراعة، إلى لجنة الزراعة والري واستصلاح الأراضي والثروة الحيوانية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

بيان وزير الزراعة أمام مجلس النواب

جاء ذلك بعدما ألقى وزير الزراعة بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

قطاع الزراعة يخظى باهتمام القيادة السياسية

وأكد علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن قطاع الزراعة يحظى باهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية.

جهود الحكومة للارتقاء بقطاع الزراعة

وأشار وزير الزراعة، إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ رؤية القيادة السياسية في الارتقاء بالزراعة، لما تمثله من أهمية كبيرة بالنسبة للاقتصاد الوطني.

حجم مساهمة قطاع الزراعة في الناتج القومي

وقال الوزير: الزراعة تعد ركيزة أساسية في الاقتصاد المصري، وتمثل نحو 15% من الناتج القومي الإجمالي، و25% من الأيدي العاملة.

حجم الصادرات الزرعية

وكشف وزير الزراعة أمام مجلس النواب، أن حجم الصادرات الزراعية وصلت إلى 6،9 ملايين طن، بقيمة 4،1 مليار دولار.

حجم الصادرات الزراعية المصنعة

وفيما يتعلق بالسلع الزراعية المصنعة، أوضح الوزير، أنه تم التدصير بـ5،1 مليون دولار، لتبلغ حجم الصادرات الزراعية إلى 9،2 مليار دولار.

خطط وزارة الزراعة قصيرة ومتوسطة المدى

وعرض وزير الزراعة، على مجلس النواب، الخطط والسياسات والإجراءات قصيرة ومتوسطة المدى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في إطار برنامج عمل الحكومة للسنوات الثلاث المقبلة لتعزيز الأمن الغذائي، وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة وسبل زيادة الصادرات من المنتجات الزراعية وآليات تنمية وحماية الأراضي الزراعية.

 

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