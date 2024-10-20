رئيس أبو حماد بمحافظة الشرقية يتفقد مدرسة الثورة

تابع المحاسب صلاح سالم رئيس مركز ومدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية، اليوم، الجهد المبذول بمدرسة الثورة الإبتدائية المشتركة، حيث وجد فى استقباله محمود عبدالمنعم مدير المدرسة واميرة سعد محارب، بالإضافة إلى عبير أحمد عليوة وكلاء المدرسة.

تفقد رئيس المركز أقسام المدرسة كالمكتبة والمعمل والحاسب الآلى والفصول، بالإضافة إلى غرفة التخاطب ومناهل المعرفة وجميعهم وجدهم بحالة طيبة حيث تتميز المدرسة بإمكانيات عالية جدا فنيا وعلميا وبها العديد منأبنائنا الطلبة المتميزين رياضيا وثقافيا على مستوى الجمهورية.

الاطمئنان على طلبة التخاطب

كما تم الاطمئنان طلبة التخاطب من ناحية وصول المعلومة ومدى استيعابها سريعا ومتابعتهم جيدا من الناحية العلمية بصفة مستمرة كما اطمأن من مدير المدرسة الذي اعتاد يوميا المرور على الفصول وشرح بعض النقاط الهادفة بنفسه وتبادل النقاش مع أبنائنا الطلبة للتأكد من مدى تركيزهم واستيعابهم السريع.

وقال إن عدد طلبة بمدرسة الثورة الابتدائية ١٣١٢ طالبا وتوجد ارتياحية بالفصول من ناحية الكثافة لانخفاضها أقل من المعدلات والتى تشهد انخفاضا ملحوظا.

وكان المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية شدد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية بضرورة متابعة كافة المرافق والمؤسسات المتواجدة فى زمام المركز والمدينة والتعامل بحزم مع المقصرين لحفظ هيبة الدولة وللحفاظ على خدمات المواطن.

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