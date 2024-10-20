خبير استراتيجي عن استهداف منزل نتنياهو: نموذج لتكسير العظام بين حزب الله وإسرائيل

أكد الدكتور أحمد يوسف، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والخبير الاستراتيجي، أن قيام حزب الله باستهداف منزل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بواسطة طائرة مسيرة، يمثل تصعيدًا جديدًا في الصراع بين الجانبين.

وأشار يوسف إلى أن هذا الهجوم يأتي في إطار تصعيد إسرائيلي مستمر، تمثل في تفجير أجهزة الاتصالات واغتيالات لقيادات في حزب الله وحركة حماس، بدءًا من إسماعيل هنية ثم حسن نصر الله.

تغير في استراتيجية حزب الله

وأوضح يوسف لـ فيتو أن استخدام حزب الله للطائرات المسيرة يعد تغييرًا في استراتيجيته للرد على التصعيد الإسرائيلي.

وأشار إلى أن هذه الهجمات تهدف إلى توجيه ضربات ضد الأهداف الإسرائيلية في المناطق الجنوبية من لبنان، في ظل تصاعد العمليات الإسرائيلية التي تستهدف قيادات المقاومة.

قيادات إسرائيل هدف لحزب الله

وتابع الدكتور يوسف أن مواجهة حزب الله تتسم بالتصعيد والاصرار على المقاومة، حيث استخدم الحزب مؤخرًا طائرات مسيرة لاستهداف قواعد عسكرية إسرائيلية، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وأضاف أن استهداف منزل نتنياهو يعد خطوة كبيرة تظهر قدرة حزب الله على توجيه ضربات مؤثرة ضد قادة إسرائيل.

نموذج تكسير العظام بين حزب الله وإسرائيل

وخلص إلى أن المرحلة الحالية تمثل نموذجًا لتكسير العظام بين حزب الله وإسرائيل، مشيرًا إلى أن قادة إسرائيل، وعلى رأسهم نتنياهو، أصبحوا أهدافًا لحزب الله.

وأكد أن كافة السيناريوهات في المرحلة القادمة واردة، خاصة إذا تحركت أذرع حزب الله في اليمن والعراق، محذرًا من أن أي اعتداء إسرائيلي على إيران قد يؤدي إلى اندلاع حرب شاملة.