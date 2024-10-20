الأحد 20 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

خبير استراتيجي عن استهداف منزل نتنياهو: نموذج لتكسير العظام بين حزب الله وإسرائيل

الدكتور احمد يوسف،فيتو
الدكتور احمد يوسف،فيتو

 أكد الدكتور أحمد يوسف، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والخبير الاستراتيجي، أن قيام حزب الله باستهداف منزل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بواسطة طائرة مسيرة، يمثل تصعيدًا جديدًا في الصراع بين الجانبين. 

وأشار يوسف إلى أن هذا الهجوم يأتي في إطار تصعيد إسرائيلي مستمر، تمثل في تفجير أجهزة الاتصالات واغتيالات لقيادات في حزب الله وحركة حماس، بدءًا من إسماعيل هنية ثم حسن نصر الله.

 

تغير في استراتيجية حزب الله

 وأوضح يوسف لـ فيتو أن استخدام حزب الله للطائرات المسيرة يعد تغييرًا في استراتيجيته للرد على التصعيد الإسرائيلي. 

وأشار إلى أن هذه الهجمات تهدف إلى توجيه ضربات ضد الأهداف الإسرائيلية في المناطق الجنوبية من لبنان، في ظل تصاعد العمليات الإسرائيلية التي تستهدف قيادات المقاومة.

 

قيادات إسرائيل هدف لحزب الله

 وتابع الدكتور يوسف أن مواجهة حزب الله تتسم بالتصعيد والاصرار على المقاومة، حيث استخدم الحزب مؤخرًا طائرات مسيرة لاستهداف قواعد عسكرية إسرائيلية، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. 

وأضاف أن استهداف منزل نتنياهو يعد خطوة كبيرة تظهر قدرة حزب الله على توجيه ضربات مؤثرة ضد قادة إسرائيل.

نموذج تكسير العظام بين حزب الله وإسرائيل

وخلص إلى أن المرحلة الحالية تمثل نموذجًا لتكسير العظام بين حزب الله وإسرائيل، مشيرًا إلى أن قادة إسرائيل، وعلى رأسهم نتنياهو، أصبحوا أهدافًا لحزب الله. 

وأكد أن كافة السيناريوهات في المرحلة القادمة واردة، خاصة إذا تحركت أذرع حزب الله في اليمن والعراق، محذرًا من أن أي اعتداء إسرائيلي على إيران قد يؤدي إلى اندلاع حرب شاملة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

حزب الله إسرائيل نتنياهو المسيرات المقلومة الفلسطينية

مواد متعلقة

اندلاع حرائق في مواقع بالجليل الغربي بسبب صواريخ حزب الله (فيديو)

حزب الله يطلق 70 صاروخا باتجاه الجليل الغربي

خبير استراتيجي: استهداف منزل نتنياهو رسالة رمزية من حزب الله لكيان الاحتلال

حزب الله يعلن قصف صفد بالصواريخ ويكشف عن 25 عملية نوعية ضد الجيش الإسرائيلي

الأكثر قراءة

السيسي: خرجنا من 2011 بظروف اقتصادية صعبة وعدم استقرار أمني

أسرة ضحية أحمد فتوح تكشف سر إنهاء إجراءات التصالح أمام النيابة الحسبية

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في كأس السوبر المصري 2024

السيسي: الظروف المحيطة بالمنطقة أدت لفقداننا حوالي 7 مليارات دولار خلال 10 أشهر

زغلول صيام يكتب: عندما تغيب الحبكة الدرامية في قرعة الدوري فلا تسأل عن طه عزت ولا الخواجة الألماني!!

المستبعدون من قائمة الأهلي أمام سيراميكا

بعد تسلقه الأهرامات، صحيفة أمريكية تصف الكلب بوكا بالمغامر

الهندوس يثيرون الرعب في أمريكا، تحويل بحيرة نيوجيرسي إلى نهر لحرق جثث الموتى (فيديو)

منوعات

المزيد

الهندوس يثيرون الرعب في أمريكا، تحويل بحيرة نيوجيرسي إلى نهر لحرق جثث الموتى (فيديو)

جريمة هزت اليمن، شاب يقتل زوجته بطريقة بشعة

كوبا تعلن الاستنفار قبل وصول الإعصار أوسكار

ماسك يتبرع بمليون دولار يوميًا حتى موعد الانتخابات لمن يوقع على عريضة دستور أمريكا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الأحد 20- 10- 2024 في الأسواق

تفاصيل لقاء وزير الصناعة بالمستثمريين فى الفيوم

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

لا تنخدعوا بالاستقرار الخريفي، الأرصاد الجوية تحذر من طقس اليوم الأحد

المزيد
ads

انفوجراف

الأبيض كعبه عالي.. تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز قبل مباراة السوبر المصري (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

114 عاما على ميلاد الشيخ عبد الرحمن بيصار، الفيلسوف قائد نهضة الأزهر

ما هي الآية التي جمعت كل أحكام الإسلام؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

لماذا عفا الله عن بني إسرائيل بعد عبادتهم العجل؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية