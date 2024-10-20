رفعت سيد أحمد: استهداف منزل نتنياهو يمثل تحولًا استراتيجيًا لحزب الله

قال الدكتور رفعت سيد أحمد، الخبير الاستراتيجي، المفكر القومي، إن استهداف منزل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يمثل تحولًا استراتيجيًا في أساليب حزب الله في التعامل مع إسرائيل.

واعتبر أحمد أن هذا الهجوم، الذي جاء بعد إنذار من الحزب بتغيير قواعد اللعبة، يعكس قدرة الحزب على تطوير وسائل الحرب.

وأوضح أحمد أن الاستهداف يحمل دلالة رمزية كبيرة، بغض النظر عن وجود نتنياهو في المنزل من عدمه، مشيرًا إلى أن حزب الله أثبت قدرته على الوصول إلى أي مكان في إسرائيل، بما في ذلك منازل القادة العسكريين والمدنيين.

وأضاف أن الحزب يمتلك معلومات دقيقة عن مواقعهم، مستندًا إلى الطائرات المسيرة التي أطلقها.

وأشار الدكتور أحمد إلى أن هذا الاستهداف يعد تهديدًا مباشرًا لقيادة النظام الإسرائيلي، وأكد أن مزاعم نتنياهو حول تأمين الإسرائيليين والمستوطنين تبدو واهية، خاصة في ظل عدم قدرته على حماية منزله.

كما لفت إلى احتمالية دخول أسلحة جديدة إلى حزب الله، بما في ذلك الطائرات المسيرة التي يصعب رصدها، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني الإسرائيلي.

وأكد أن المرحلة القادمة ستشهد استمرار التوتر، مع توقعات بوجود تهديدات مباشرة لنتنياهو وقادة إسرائيل.

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