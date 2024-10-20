الأحد 20 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

رفعت سيد أحمد: استهداف منزل نتنياهو يمثل تحولًا استراتيجيًا لحزب الله

رفعت سيد أحمد، فيتو
رفعت سيد أحمد، فيتو

 قال الدكتور رفعت سيد أحمد، الخبير الاستراتيجي، المفكر القومي، إن استهداف منزل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يمثل تحولًا استراتيجيًا في أساليب حزب الله في التعامل مع إسرائيل. 

واعتبر أحمد أن هذا الهجوم، الذي جاء بعد إنذار من الحزب بتغيير قواعد اللعبة، يعكس قدرة الحزب على تطوير وسائل الحرب.

وأوضح أحمد أن الاستهداف يحمل دلالة رمزية كبيرة، بغض النظر عن وجود نتنياهو في المنزل من عدمه، مشيرًا إلى أن حزب الله أثبت قدرته على الوصول إلى أي مكان في إسرائيل، بما في ذلك منازل القادة العسكريين والمدنيين. 

وأضاف أن الحزب يمتلك معلومات دقيقة عن مواقعهم، مستندًا إلى الطائرات المسيرة التي أطلقها.

وأشار الدكتور أحمد إلى أن هذا الاستهداف يعد تهديدًا مباشرًا لقيادة النظام الإسرائيلي، وأكد أن مزاعم نتنياهو حول تأمين الإسرائيليين والمستوطنين تبدو واهية، خاصة في ظل عدم قدرته على حماية منزله.

كما لفت إلى احتمالية دخول أسلحة جديدة إلى حزب الله، بما في ذلك الطائرات المسيرة التي يصعب رصدها، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني الإسرائيلي. 

وأكد أن المرحلة القادمة ستشهد استمرار التوتر، مع توقعات بوجود تهديدات مباشرة لنتنياهو وقادة إسرائيل.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

حزب الله المسيرات نتنياهو قادة إسرائيل الأراضي الفلسطينية

مواد متعلقة

حزب الله يعلن قصف صفد بالصواريخ ويكشف عن 25 عملية نوعية ضد الجيش الإسرائيلي

استهدفت منزل نتنياهو.. معلومات عن مسيرة حزب الله صياد 107 (إنفوجراف)

خبير عسكري يحدد أهداف حزب الله الاستراتيجية تجاه العدو الإسرائيلي

حزب الله يستهدف تجمعا لجنود الاحتلال شمالي إسرائيل

الأكثر قراءة

أسرة ضحية أحمد فتوح تكشف سر إنهاء إجراءات التصالح أمام النيابة الحسبية

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في كأس السوبر المصري 2024

زغلول صيام يكتب: عندما تغيب الحبكة الدرامية في قرعة الدوري فلا تسأل عن طه عزت ولا الخواجة الألماني!!

بعد تسلقه الأهرامات، صحيفة أمريكية تصف الكلب بوكا بالمغامر

المستبعدون من قائمة الأهلي أمام سيراميكا

الهندوس يثيرون الرعب في أمريكا، تحويل بحيرة نيوجيرسي إلى نهر لحرق جثث الموتى (فيديو)

114 عاما على ميلاد الشيخ عبد الرحمن بيصار، الفيلسوف قائد نهضة الأزهر

سجن أحمد ياسر المحمدي 3 سنوات بتهمة اغتصاب فتاة أجنبية في قطر

منوعات

المزيد

الهندوس يثيرون الرعب في أمريكا، تحويل بحيرة نيوجيرسي إلى نهر لحرق جثث الموتى (فيديو)

جريمة هزت اليمن، شاب يقتل زوجته بطريقة بشعة

كوبا تعلن الاستنفار قبل وصول الإعصار أوسكار

ماسك يتبرع بمليون دولار يوميًا حتى موعد الانتخابات لمن يوقع على عريضة دستور أمريكا

المزيد

خدمات

المزيد

تفاصيل لقاء وزير الصناعة بالمستثمريين فى الفيوم

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

لا تنخدعوا بالاستقرار الخريفي، الأرصاد الجوية تحذر من طقس اليوم الأحد

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

المزيد
ads

انفوجراف

الأبيض كعبه عالي.. تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز قبل مباراة السوبر المصري (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

114 عاما على ميلاد الشيخ عبد الرحمن بيصار، الفيلسوف قائد نهضة الأزهر

ما هي الآية التي جمعت كل أحكام الإسلام؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

لماذا عفا الله عن بني إسرائيل بعد عبادتهم العجل؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية