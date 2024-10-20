الأحد 20 أكتوبر 2024
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حوادث

إحالة سائق للجنايات بتهمة قتل جاره وحيازة سلاح أبيض بالمرج

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

امرت نيابة المرج إحالة سائق بتهمة قتل جاره وحيازة سلاح أبيض بسبب خلافات سابقة بينهما، في منطقة المرج الي محكمة الجنايات.


تلقت مباحث قسم شرطة المرج بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين سائق وعامل وسقوط شقيق الثاني قتيلا.


وكشفت التحريات أنه اثناء تشاجر السائق والعامل تصادف مرور شقيق الثاني خلال المشاجرة فتدخل للدفاع عن شقيقه.

وأضافت التحريات انه أثناء ذلك تلقي شقيق العامل طعنة نافذة من السائق أسقطته قتيلا.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ اتخاذ القانونية اللازمة حيال الواقعة. 
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نيابة المرج قسم شرطة المرج محكمة الجنايات

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