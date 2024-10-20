إحالة أوراق شقيقين متهمين بقتل جارهما للمفتى في عين شمس
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، بإحالة أوراق شقيقين إلى مفتى الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، لاتهامهما بقتل جارهما بسبب قيامه بتهديدهما بنشر صور ورسائل نصية خادشة للحياء ومقاطع فيديو اباحية لهما في منطقة عين شمس، وحددت دور شهر نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.
وجاء في أمر إحالة المتهمين م م 28 سنة عامل وشقيقه ت 26 سنة عامل، إلى محكمة الجنايات، لأنهما في 13 مايو 2023 بدائرة قسم شرطة عين شمس، قتلا المجني عليه أحمد م عمدا مع سبق الإصرار، بسبب خلاف نشب بين الأخير والمتهم الأول، أوغل صدره تجاهه فاستعان بالمتهم الثاني واتفقا على الخلاص منه قتلا وصمما على ذلك.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين أعدوا لغرضهم السلاح الناري وباغتا المجني عليه وما أن ظفرا به حتى أطلق المتهم الأول صوبه عيارا ناريا أصابه، حال تواجد المتهم الثاني للشد من أزره وتسهيل تنفيذ غرضه فسقط المجني عليه أرضا، متأثرا بما ألم به من إصابات موصوفة بتقرير الصفة التشريحية.
وأشار أمر الإحالة الي أن المتهمين قاما بحيازة واحراز سلاح ناري غير مششخن فرد خرطوش، كما حازا واحرزا ذخائر طلقات مما تستخدم على السلاح الناري.
واوضح امر الاحالة ان خلافات نشبت بين المتهم الأول والمجني عليه بسبب احتفاظ الأخير بمحادثات نصية ومقاطع فيديو اباحية أحد أطرافها المتهم الأول، ولعدم تسوية نزاعهما سولت له نفسه الخلاص من المجني عليه قتلا فاستعان بشقيقه المتهم الثاني لمؤازرته وأداءا لغرضهم استخدموا سلاحا ناريا وذخائر وبيوم الواقعة قاما بمداهمة مكان تواجد المجني عليه ثم أطلقوا عليه أعيرة نارية فسقط أرضا.
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