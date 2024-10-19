السبت 19 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

الرئيس الإيراني يزور روسيا الثلاثاء المقبل ويلتقي بوتن وشي جين بينج

بزشكيان،فيتو
بزشكيان،فيتو

قال مسؤول في مكتب الرئاسة الإيرانية، اليوم السبت، إن الرئيس مسعود بزشكيان  يتوجه إلى روسيا يوم الثلاثاء المقبل لحضور قمة "البريكس"، ولقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين  والصيني شي جين بينج.

 

الرئيس الإيراني يتوجه إلى روسيا

وقال حبيب الله عباسي المدير العام للعلاقات العامة في المكتب، إن "بزشكيان يغادر إلى  روسيا.يوم الثلاثاء المقبل لحضور قمة "البريكس" و"بريكس بلس"، مضيفًا: "سيلتقي الرئيس الإيراني خلال هذه الزيارة رئيسي روسيا والصين فلاديمير بوتين وشي جين بينج".

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي يزور تركيا حاليًا، إن "الموجة التالية من التحركات الدبلوماسية الإيرانية لإنهاء الحرب في غزة ولبنان وخفض التوتر ستكون في مدينة كازان الروسية".

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