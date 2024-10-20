ساخرون.. وزير الزراعة: لدينا 50 ألف فدان جاهزة لزراعة المايونيز استعدادا لتصديره للخارج!

علمت وكالة هريدى نيوز الإخبارية أن المحاسب علاء فاروق وزير الزراعة عقد مؤتمرا صحفيا للحديث عن حملة التوعية التى أطلقتها وزارة الزراعة باسم معاك فى الغيط، والتى تستهدف المساهمة في نشر الوعى لدى المزارعين باستخدام وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة.

صرح بذلك مصدر فشار غاوى تنكيت وهزار وأضاف أن أحد الصحفيين توجه بسؤال للوزير قائلا: الشباب الكوريين بيعملوا فيديوهات للأكل على مواقع التواصل وبيضيفوا للطعام مجموعة من الصوصات الكورية الغريبة.. لماذا لا تقوم الوزارة بزراعة الصوصات المصرية وتصديرها للكوريين؟!

فرد عليه الوزير ساخرا: لدينا 50 ألف فدان جاهزة لزراعة المايونيز استعدادا لتصديره للخارج إن شاء الله!