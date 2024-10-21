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سياسة

تزامنا مع احتفالات الكنيسة، قصة البابا أومانيوس

الكنيسة،فيتو
الكنيسة،فيتو

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى نياحة البابا أومانيوس البطريرك السابع من بطاركة الكرازة المرقسية.

قصة البابا أومانيوس

﻿سنة 141م تنيَّح القديس البكر الطاهر الأنبا أومانيوس، البطريرك السابع من بطاركة الكرازة المرقسية.

وُلِدَ هذا القديس في مدينة الإسكندرية وتربى تربية مسيحية، واشتهر بالعلم والفضيلة، فرسمه البابا إبريموس ( البطريرك الخامس ) شماسًا، ثم رسمه القديس يسطس ( البطريرك السادس ) قسًا، وأسند إليه رئاسة مدرسة الإسكندرية اللاهوتية.

ولما تنيَّح البابا يسطس، اتفقت الآراء على تقديمه بطريركًا، فتمت سيامته في سنة 129م وقام بسيامة أساقفة كثيرين وأرسلهم إلى مراكزهم بالبلاد المصرية والنوبة والخمس مدن الغربية، كما قام بسيامة عدد كبير من الكهنة لرعاية المؤمنين وتعليمهم.

أما القديس أومانيوس فقد كان مداومًا على رد الضالين من الخطاة مبينًا للوثنيين بإيضاح ألوهية السيد المسيح، ووحدانية جوهر لاهوته. وأقام على الكرسي إحدى عشرة سنة وثلاثة أشهر ثم تنيَّح بسلام.

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