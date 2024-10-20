تطيب رفات القديس بولا الطموهي بدير الأنبا بيشوي

احتفل دير القديس الأنبا بيشوي للأقباط الأرثوذكس بوادي النطرون، بتذكار عشية عيد نياحة القديس الأنبا بولا الطموهي.

وطيَّب نيافة الأنبا أغابيوس اسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي الأنبوب الذي يحوي رفات القديس والموجود بالدير، وطيَّب كذلك جسد القديس الأنبا بيشوي ورفاته.

شارك في الصلوات مجمع رهبان دير الأنبا بيشوي وعدد من شعب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

الانبا أكسيوس يترأس اللقاء الأول للمغتربين في إيبارشية المنصورة

التقى نيافة الأنيا أكسيوس أسقف المنصورة، مع الشباب والشابات المغتربين لمرحلة جامعة بإيبارشية المنصورة.

وألقى نيافة الأنبا أكسيوس كلمة بمناسبة بداية العام الدراسي، وفي الختام أخذت لنيافته صور تذكارية مع الشباب والشابات.

البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن الخدمة في دير العذراء بالمنيا



استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا توماس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالبهنسا، محافظة المنيا.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الأنبا توماس عرض على قداسة البابا تواضروس الثاني بعض الموضوعات الخاصة بدير السيدة العذراء.

قصة استشهاد القديس بولس

فيما تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى استشهاد القديس بولس بطريرك القسطنطينية.

قصة استشهاد القديس بولس

﻿ سنة 68 للشهداء ( 351م ) استشهد القديس بولس بطريرك القسطنطينية. وُلِدَ هذا القديس بتسالونيكي في أواخر القرن الثالث الميلادي. ومنذ حداثته، صار تلميذًا للقديس ألكسندروس بطريرك القسطنطينية.

وبعد نياحة القديس ألكسندروس سنة 336م، ارتقى القديس بولس كرسي القسطنطينية بعده.

فقاوم بشدة الأريوسيين الذين ينكرون لاهوت السيد المسيح، حتى طهَّر البلاد منهم. ولما مَلَكَ قسطنديوس ابن قسطنطين على بلاد الشرق، وكان أريوسيًا، طلب إلى هذا البطريرك أن يكف عن مقاومة الأريوسيين، فرفض، فغضب الملك. ونفاه عدة مرات عن كرسيه.

وفي آخر مرة نفاه إلى بلاد أرمينيا. ثم أوعز إلى أحد الأريوسيين بقتله. فدخل عليه ليلًا وخنقه. فنال إكليل الشهادة.