الإثنين 21 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

تطيب رفات القديس بولا الطموهي بدير الأنبا بيشوي

دير الأنبا بيشوي
دير الأنبا بيشوي

احتفل دير القديس الأنبا بيشوي للأقباط الأرثوذكس بوادي النطرون، بتذكار عشية عيد نياحة القديس الأنبا بولا الطموهي.

وطيَّب نيافة الأنبا أغابيوس اسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي الأنبوب الذي يحوي رفات القديس والموجود بالدير، وطيَّب كذلك جسد القديس الأنبا بيشوي ورفاته.

شارك في الصلوات مجمع رهبان دير  الأنبا بيشوي وعدد من شعب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

الانبا أكسيوس يترأس اللقاء الأول للمغتربين في إيبارشية المنصورة

التقى نيافة الأنيا أكسيوس أسقف المنصورة، مع الشباب والشابات المغتربين لمرحلة جامعة بإيبارشية المنصورة.

وألقى نيافة الأنبا أكسيوس كلمة بمناسبة بداية العام الدراسي، وفي الختام أخذت لنيافته صور تذكارية مع الشباب والشابات.

البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن الخدمة في دير العذراء بالمنيا
 

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا توماس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالبهنسا، محافظة المنيا.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الأنبا توماس عرض على قداسة البابا تواضروس الثاني بعض الموضوعات الخاصة بدير السيدة العذراء.

قصة استشهاد القديس بولس

فيما تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى استشهاد القديس بولس بطريرك القسطنطينية.

قصة استشهاد القديس بولس

﻿ سنة 68 للشهداء ( 351م ) استشهد القديس بولس بطريرك القسطنطينية. وُلِدَ هذا القديس بتسالونيكي في أواخر القرن الثالث الميلادي. ومنذ حداثته، صار تلميذًا للقديس ألكسندروس بطريرك القسطنطينية.

وبعد نياحة القديس ألكسندروس سنة 336م، ارتقى القديس بولس كرسي القسطنطينية بعده.

فقاوم بشدة الأريوسيين الذين ينكرون لاهوت السيد المسيح، حتى طهَّر البلاد منهم. ولما مَلَكَ قسطنديوس ابن قسطنطين على بلاد الشرق، وكان أريوسيًا، طلب إلى هذا البطريرك أن يكف عن مقاومة الأريوسيين، فرفض، فغضب الملك. ونفاه عدة مرات عن كرسيه.

وفي آخر مرة نفاه إلى بلاد أرمينيا. ثم أوعز إلى أحد الأريوسيين بقتله. فدخل عليه ليلًا وخنقه. فنال إكليل الشهادة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
 

القديس بولا الطموهي الأنبا بيشوي دير القديس الانبا بيشوي دير الانبا بيشوي الأرثوذكس الأنبا اغابيوس

الأكثر قراءة

تطورات أزمة ثلاثي الزمالك بعد واقعة الاعتداء علي إداري إماراتي (فيديو)

جهاد جريشة يكشف مدى صحة هدف أوباما الملغى في مرمى الزمالك

تصادم قطار بضائع بسيارة نقل على مزلقان ميناء دمياط وأنباء عن وقوع مصابين (صور)

مشهد غريب، إمام عاشور يستعجل الغندور لإنهاء مباراة الأهلي وسيراميكا

الكشف عن أسباب تصادم قطار بضائع بسيارة نقل بمزلقان ميناء دمياط (صور)

نوات عنيفة وأمطار غير مسبوقة، خبير مناخ يصدم المواطنين بطقس الأيام المقبلة

باحث بالشأن الإسرائيلي يكشف تأثير ضرب إيران لمفاعل ديمونة على مصر

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

منوعات

المزيد

تحذيرات من خطط إيلون ماسك لإنشاء مدينة سكنية للبشر على المريخ

حملة شعبية لتنظيف بحيرة جابلانيكا فى البوسنة بعد الفيضانات القاتلة

غضب لترك فتاة صغيرة تلف ثعبانا ضخما على رقبتها لجذب المشاهدات

لحشد الناخبين، كامالا هاريس تحتفل بعيد ميلادها الـ60

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأحد

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

تصريحات الرئيس السيسي في انطلاق فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 21-10-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 21 - 10- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم الغزال في المنام وعلاقته بتحقيق الأهداف وكسب الثروات

المزيد
الجريدة الرسمية